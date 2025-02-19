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«Боруссия» сыграла вничью со «Спортингом» в ответном стыковом матче ЛЧ

вчера, 22:38
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)0 : 0Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)СпортингМатч завершен

Дортмундская «Боруссия» и «Спортинг» сыграли вничью в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (0:0).

Команда из Германии могла открыть счёт, но пенальти на 59-й минуте не реализовал Сехру Гирасси.

По сумме двух игр «Боруссия» выиграла 3:0 и прошла в следующий раунд плей-офф.

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18 февраля
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Все комментарии
BaresiTheBest
BaresiTheBest ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:20
Спортингу было что делать, пока грёбанный МЮ Аморима у них не забрал.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:05
Ожидал ничью но с голами!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:55, ред.
Если б не Реал с Сити..., спать бы пошёл, ей-Богу!

По матчу...
Футбол без ворот, без идей и без мозгов в принципе. Спортингу в ЛЧ, как по мне, вообще делать нечего. БД недалеко по качеству от них ушла: одна беготня и силовые упражнения.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:32
Боруссию этот счёт вполне устраивает.
Хотя ожидал совершенно другой футбол ⚽️ от обеих команд. Скучновато.
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:53
Боруссии, после первого матча, не стоило лезть из кожи вон ради победы над гостями. Тем не менее, шансы на выигрыш сегодня у них были выше, чем у команды из Лиссабона. Вообще, дела у Спортинга, после ухода тренера в МЮ, идут неважно. Недолго команда протянула на багаже Аморима.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:39
Скучнейший первый тайм, а во втором пошло повеселее))
Ох и Дортмунд... пенальти не забили, в штангу попали, потом гол из оффсайда.... прям не пруха какая-то.
А Спортинг вообще не о чем, лучше бы и не приезжали))
Гость
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