«Боруссия» сыграла вничью со «Спортингом» в ответном стыковом матче ЛЧ

Дортмундская «Боруссия» и «Спортинг» сыграли вничью в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (0:0).
Команда из Германии могла открыть счёт, но пенальти на 59-й минуте не реализовал Сехру Гирасси.
По сумме двух игр «Боруссия» выиграла 3:0 и прошла в следующий раунд плей-офф.
По матчу...
Футбол без ворот, без идей и без мозгов в принципе. Спортингу в ЛЧ, как по мне, вообще делать нечего. БД недалеко по качеству от них ушла: одна беготня и силовые упражнения.
По матчу...
Футбол без ворот, без идей и без мозгов в принципе. Спортингу в ЛЧ, как по мне, вообще делать нечего. БД недалеко по качеству от них ушла: одна беготня и силовые упражнения.
Хотя ожидал совершенно другой футбол ⚽️ от обеих команд. Скучновато.
Хотя ожидал совершенно другой футбол ⚽️ от обеих команд. Скучновато.
Ох и Дортмунд... пенальти не забили, в штангу попали, потом гол из оффсайда.... прям не пруха какая-то.
А Спортинг вообще не о чем, лучше бы и не приезжали))
Ох и Дортмунд... пенальти не забили, в штангу попали, потом гол из оффсайда.... прям не пруха какая-то.
А Спортинг вообще не о чем, лучше бы и не приезжали))