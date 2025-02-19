«Боруссия» сыграла вничью со «Спортингом» в ответном стыковом матче ЛЧ

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вчера, 22:38

Дортмундская «Боруссия» и «Спортинг» сыграли вничью в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (0:0).

Команда из Германии могла открыть счёт, но пенальти на 59-й минуте не реализовал Сехру Гирасси.

По сумме двух игр «Боруссия» выиграла 3:0 и прошла в следующий раунд плей-офф.