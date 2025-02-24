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«Реал Сосьедад» разгромил «Леганес», Захарян забил гол

сегодня, 00:55
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)3 : 0Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесМатч завершен

«Реал Сосьедад» одержал крупную победу над «Леганесом» в матче 25-го тура Ла Лиги (3:0).

Российский полузащитник Арсен Захарян открыл счет на 12-й минуте, Такефуса Кубо на 48-й удвоил преимущество команды. На 83-й минуте полузащитник Хон Оласагасти довёл счёт до крупного.

После этой игры «Реал Сосьедад» идет на 8-м месте (34 очка), «Леганес» находится на 16-й строчке (24 балла).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 08:10
Арсенчик молодца, показал себя.... нужно в следующей игре повторить успех.
drug01
drug01
сегодня в 07:41
Сегодня приятная ночь, Захарян молодец!
adekvat
adekvat ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 07:16
Если бы еще не травмы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:55
Получается, победный гол на счету россиянина...
labasy
labasy
сегодня в 06:37
Ну Захарян, тебя верю)))
112910415
112910415
сегодня в 06:25
Арсен Захарян умеет играть в футбол ... мы это знали !
Doping_87
Doping_87
сегодня в 05:52
Дольше одного тайма Заха пока не вывозит.
Fareasta
Fareasta
сегодня в 05:52
Доверили Арсену сыграть такой матч, пусть не весь, но отличился же.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 05:45
На 12 минуте забил гол, на 46 минуте заменен. Наверное, чтобы травму вновь не получить.
ceb3sybnparj
ceb3sybnparj
сегодня в 04:37
Долгий путь Арсена к голу.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 04:24
Искренне рад за Захаряна
bk4n5x5rqhtq
bk4n5x5rqhtq
сегодня в 03:51
Неужели свершилось? Больной забегал.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:27
Нужно набирать форму и доказывать результативными действиями своё право играть...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:59
Я спать.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:58
Как в старом анекдоте: "А дальше я...а не пускают")))
Capral
Capral
сегодня в 01:55
Надо просто объективно смотреть на вещи, тогда и восприниматься будет легче.

Я тоже ушел.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:55
Начало дела - половина дела. Дальше - больше.
баск
баск
сегодня в 01:53
И личкина бронза тоже хорошо- две бронзы за три сезона это не то, что в долгие прежние годы, до них хотя бы бронза была только в 2008 году)

У нас с тобой разные стаканы, у тебя полупустой, у меня полуполный, и спорить бесполезно.
Всё, ушёл)
Capral
Capral
сегодня в 01:46
Так даже, с неучем Личкой бронзу взяли, вместо золота.)))
Будь здоров, и пусть тебе приснится шварц, который, при желании- станет большим тренером.)))
Доброй ночи.
баск
баск
сегодня в 01:42
    Paralon
    Paralon
    сегодня в 01:39
    Захаряну, походу, младший сержант привиделся в воротах, что он так шарахнул.
    Capral
    Capral
    сегодня в 01:30
      баск
      баск
      сегодня в 01:25
        Capral
        Capral
        сегодня в 01:15
        Сегодня шварц порадовал. Начал сезон с очередного поражения, урод...
        баск
        баск
        сегодня в 01:12
        Вот что такое по-настоящему соскучиться по игре..)

        Правильно, получается, Альгуасиль нашего слоняру на лавке выдерживал, уже после восстановления.
        Первый раз вышел парень в старте и сразу же положил отличную банку.

        Причём, через пару минут ещё одну мог воткнуть, с той же дистанции, почти с той же позиции (немного правее), только ещё краше- не с земли, а с полулёта, принял на грудь и, не опуская, как влупил..
        Киперу медаль можно вешать за то что вынул такой мяч.

        Весь первый тайм операторы больше крутили повтор именно этого эпизода,
        даже не гола.
        Но больше тайма поиграть не дали, заменили, неужто так устал?
        Хотя в любом случае хорошую прессу завтра получит.

        Сосьедад, однако, несмотря на крупную победу, выглядит простовато.
        И в обработке мяча хватает проблем у многих, и в передачах тоже.
        Заху бы в прошлогоднюю Жирону, в компанию к Цыганкову, Довбику и Савио, вот была бы потеха..)
        Capral
        Capral
        сегодня в 01:08
        Надо признать- гол неплохой, но кому- команде из зоны вылета, при полном попустительстве обороны. Я так и не понял его игровые функции. Стоит, фактически на одном месте, иногда отыгрывается с партнерами, ну и всё. Игру не ведет. Повезло, что дали бесприпятственно пробить, ну и на этом всё закончилось. Ну и соперник конечно- мощный)))
        Варвар7
        Варвар7
        сегодня в 01:02
        Ну, что Арсен - "масть пошла" ?)
        Гость
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