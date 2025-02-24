«Реал Сосьедад» разгромил «Леганес», Захарян забил гол

«Реал Сосьедад» одержал крупную победу над «Леганесом» в матче 25-го тура Ла Лиги (3:0).
Российский полузащитник Арсен Захарян открыл счет на 12-й минуте, Такефуса Кубо на 48-й удвоил преимущество команды. На 83-й минуте полузащитник Хон Оласагасти довёл счёт до крупного.
После этой игры «Реал Сосьедад» идет на 8-м месте (34 очка), «Леганес» находится на 16-й строчке (24 балла).
Правильно, получается, Альгуасиль нашего слоняру на лавке выдерживал, уже после восстановления.
Первый раз вышел парень в старте и сразу же положил отличную банку.
Причём, через пару минут ещё одну мог воткнуть, с той же дистанции, почти с той же позиции (немного правее), только ещё краше- не с земли, а с полулёта, принял на грудь и, не опуская, как влупил..
Киперу медаль можно вешать за то что вынул такой мяч.
Весь первый тайм операторы больше крутили повтор именно этого эпизода,
даже не гола.
Но больше тайма поиграть не дали, заменили, неужто так устал?
Хотя в любом случае хорошую прессу завтра получит.
Сосьедад, однако, несмотря на крупную победу, выглядит простовато.
И в обработке мяча хватает проблем у многих, и в передачах тоже.
Заху бы в прошлогоднюю Жирону, в компанию к Цыганкову, Довбику и Савио, вот была бы потеха..)
Правильно, получается, Альгуасиль нашего слоняру на лавке выдерживал, уже после восстановления.
Первый раз вышел парень в старте и сразу же положил отличную банку.
Причём, через пару минут ещё одну мог воткнуть, с той же дистанции, почти с той же позиции (немного правее), только ещё краше- не с земли, а с полулёта, принял на грудь и, не опуская, как влупил..
Киперу медаль можно вешать за то что вынул такой мяч.
Весь первый тайм операторы больше крутили повтор именно этого эпизода,
даже не гола.
Но больше тайма поиграть не дали, заменили, неужто так устал?
Хотя в любом случае хорошую прессу завтра получит.
Сосьедад, однако, несмотря на крупную победу, выглядит простовато.
И в обработке мяча хватает проблем у многих, и в передачах тоже.
Заху бы в прошлогоднюю Жирону, в компанию к Цыганкову, Довбику и Савио, вот была бы потеха..)