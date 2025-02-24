«Реал Сосьедад» разгромил «Леганес», Захарян забил гол

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сегодня, 00:55

«Реал Сосьедад» одержал крупную победу над «Леганесом» в матче 25-го тура Ла Лиги (3:0).

Российский полузащитник Арсен Захарян открыл счет на 12-й минуте, Такефуса Кубо на 48-й удвоил преимущество команды. На 83-й минуте полузащитник Хон Оласагасти довёл счёт до крупного.

После этой игры «Реал Сосьедад» идет на 8-м месте (34 очка), «Леганес» находится на 16-й строчке (24 балла).