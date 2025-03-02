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Фанаты «Ювентуса» организуют акцию протеста против руководства клуба

сегодня, 11:23

Фанаты «Ювентуса» сообщили о намерении устроить двухдневную акцию протеста. Во время ближайшего матча Серии А с «Вероной» болельщики туринцев будут освистывать игроков, тренеров и руководство своего клуба. Накануне поединка также состоятся акции протеста. Ранее «бьянконери» вылетели из Лиги чемпионов и Кубка Италии. В заявлении фанатов сказано:

Увы, сегодня мы достигли момента, когда больше не способны терпеть проект, который, видимо, провалился, где ничто не имеет здравого смысла и понятного развития!

Болельщики «Ювентуса» устали от вас, и, к сожалению, теперь выражают свое разочарование освистыванием и оскорблениями во время игр. Мы всегда хотели избежать таких мер, но ваше отношение и безразличие к такому историческому клубу, как «Ювентус», больше недопустимы!

Вы поймете, что мы больше не станем это терпеть. Вы почувствуете наше негодование. Надеемся, что оно зажжет в вас, футболистах, тренере и руководстве, что-то, что могло бы хотя бы частично спасти провальный сезон, которого не было 14 лет!

Мы приглашаем всех болельщиков «Ювентуса» высказать свое мнение и присоединиться к демонстрации нашего недовольства в воскресенье и в понедельник на стадионе!

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