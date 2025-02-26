Фанаты «Барсы» забросали автобус «Атлетико» перед матчем Кубка Испании

1740568131

вчера, 14:08

Перед началом первого матча 1/2 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Атлетико» (4:4) произошел инцидент с участием фанатов хозяев поля.

Группа болельщиков «сине-гранатовых», собравшаяся у стадиона за несколько часов до игры, стала бросать в автобус мадридского клуба пиротехнические изделия и другие предметы.

Это вызвало вмешательство сотрудников по охране общественного порядка, которые намеревались предотвратить дальнейшие инциденты перед встречей. Однако в ответ фанаты «Барселоны» начали кидать еще больше предметов.