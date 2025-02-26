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Фанаты «Барсы» забросали автобус «Атлетико» перед матчем Кубка Испании

вчера, 14:08
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 4Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Перед началом первого матча 1/2 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Атлетико» (4:4) произошел инцидент с участием фанатов хозяев поля.

Группа болельщиков «сине-гранатовых», собравшаяся у стадиона за несколько часов до игры, стала бросать в автобус мадридского клуба пиротехнические изделия и другие предметы.

Это вызвало вмешательство сотрудников по охране общественного порядка, которые намеревались предотвратить дальнейшие инциденты перед встречей. Однако в ответ фанаты «Барселоны» начали кидать еще больше предметов.

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Все комментарии
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:35
Это не мы опустили, это они...
j2ag8vr3svx6
j2ag8vr3svx6
вчера в 16:13
Только подзадорили Атлетико.
4pkh2dssabbf
4pkh2dssabbf
вчера в 16:08
Увы, это им не помогло.
shur
shur ответ Agamaga___05 (раскрыть)
вчера в 15:18
...да речь то о скверне и как с ней бороться ( на примере быстрых голешников в ворота Барсы с юморком) ,а не о том как вы бездарно
победу опустили...!!!
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ shur (раскрыть)
вчера в 14:50
А когда в ответ забили 4 гола, то какие лица были умалчиваем?!
5dgunh56c345
5dgunh56c345
вчера в 14:45
Чем видно разозлили матрасников
Futurista
Futurista
вчера в 14:41
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:40
Такое бывает частенько между фанатами разных клубов.
Capral
Capral
вчера в 14:17
Ну а что с них взять. Пусть антиФлик выступит с заявлением, он же любит интервью давать...
shur
shur
вчера в 14:15
...перед самым матчем, то то они им сразу два влупили,как пацанам из ФШМ,жалко на эти перепуганные лица было смотреть, включая Юбиляра Флика с побелевшим фэйсом!!!
Гость
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