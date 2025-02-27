«Бавария» установила рекорд по числу членов спортивного клуба

Число членов «Баварии» достигло отметки в 400 тысяч человек. Об этом на официальном мероприятии, посвящённом 125-летию клуба, сообщил президент Герберт Хайнер.
Такого показателя не удавалось достичь ни одному другому спортивному клубу в мире. Мюнхенцы снова обошли лиссабонскую «Бенфику», которая в январе насчитывала 392 202 члена.
Просто Бенфика делом занимается, (не пиарит себя) растит молодёжь, и доит вот такие клубы как Бавария.
Просто Бенфика делом занимается, (не пиарит себя) растит молодёжь, и доит вот такие клубы как Бавария.
Вступая в него, болельщик получает некоторые официальные преференции:
-личное благодарственное письмо от президента клуба;
-официальное право поносить руководство клуба и оно не подаст в суд));
-именную розу болельщика Баварии;
-скидки на билеты и покупки в фаншопах Баварии;
-бесплатную подписку на клубный ежемесячник "Bayern Magazine".
То есть, только за счёт выручки от этих членских взносов Бавария имеет €20 млн ежегодно (400 000 х 50)..
Вступая в него, болельщик получает некоторые официальные преференции:
-личное благодарственное письмо от президента клуба;
-официальное право поносить руководство клуба и оно не подаст в суд));
-именную розу болельщика Баварии;
-скидки на билеты и покупки в фаншопах Баварии;
-бесплатную подписку на клубный ежемесячник "Bayern Magazine".
То есть, только за счёт выручки от этих членских взносов Бавария имеет €20 млн ежегодно (400 000 х 50)..