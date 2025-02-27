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«Бавария» установила рекорд по числу членов спортивного клуба

вчера, 15:40

Число членов «Баварии» достигло отметки в 400 тысяч человек. Об этом на официальном мероприятии, посвящённом 125-летию клуба, сообщил президент Герберт Хайнер.

Такого показателя не удавалось достичь ни одному другому спортивному клубу в мире. Мюнхенцы снова обошли лиссабонскую «Бенфику», которая в январе насчитывала 392 202 члена.

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BENFICA
BENFICA
вчера в 17:50
Такого показателя не удавалось достичь ни одному другому спортивному клубу в мире. Мюнхенцы снова обошли лиссабонскую «Бенфику», которая в январе насчитывала 392 202 члена.

Просто Бенфика делом занимается, (не пиарит себя) растит молодёжь, и доит вот такие клубы как Бавария.
баск
баск ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:18
Это болельщицкий клуб, членство в нём стоит €50 в год.
Вступая в него, болельщик получает некоторые официальные преференции:

-личное благодарственное письмо от президента клуба;
-официальное право поносить руководство клуба и оно не подаст в суд));
-именную розу болельщика Баварии;
-скидки на билеты и покупки в фаншопах Баварии;
-бесплатную подписку на клубный ежемесячник "Bayern Magazine".

То есть, только за счёт выручки от этих членских взносов Бавария имеет €20 млн ежегодно (400 000 х 50)..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:47
Непонятно, что за члены...
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