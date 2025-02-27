«Бавария» установила рекорд по числу членов спортивного клуба

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вчера, 15:40

Число членов «Баварии» достигло отметки в 400 тысяч человек. Об этом на официальном мероприятии, посвящённом 125-летию клуба, сообщил президент .

Такого показателя не удавалось достичь ни одному другому спортивному клубу в мире. Мюнхенцы снова обошли лиссабонскую «Бенфику», которая в январе насчитывала 392 202 члена.