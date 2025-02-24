РФС планирует пригласить иностранных судей для обслуживания игр РПЛ

Председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) анонсировал возможность появления иностранных судей для обслуживания матчей чемпионата России.

Сейчас Минцифры согласовывают последние параметры для внедрения в электронную государственную систему. И вопрос можно будет считать закрытым. Рассчитываем, что в завершающей части чемпионата мы сможем пригласить иностранных арбитров на какие‑то матчи. Будем учитывать и турнирное положение команд, и значимость игр.

Речь идёт про Саудовскую Аравию, с которой мы активно взаимодействуем в рамках действующего соглашения. С Белоруссией есть вопрос наличия арбитров, которые смогут обслуживать матчи. Работа ведётся с Китаем, но там сложно прогнозировать по срокам. Это большой партнёр, который принимает решение очень взвешено.