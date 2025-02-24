РФС планирует пригласить иностранных судей для обслуживания игр РПЛ

Председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) Павел Каманцев анонсировал возможность появления иностранных судей для обслуживания матчей чемпионата России.
Сейчас Минцифры согласовывают последние параметры для внедрения в электронную государственную систему. И вопрос можно будет считать закрытым. Рассчитываем, что в завершающей части чемпионата мы сможем пригласить иностранных арбитров на какие‑то матчи. Будем учитывать и турнирное положение команд, и значимость игр.
Речь идёт про Саудовскую Аравию, с которой мы активно взаимодействуем в рамках действующего соглашения. С Белоруссией есть вопрос наличия арбитров, которые смогут обслуживать матчи. Работа ведётся с Китаем, но там сложно прогнозировать по срокам. Это большой партнёр, который принимает решение очень взвешено.
Ранее Каманцев подтвердил намерение РФС в отношении главы департамента судейства Милорада Мажича.
- Даёшь независимое судейство!
- Даёшь независимое судейство!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1400902/kamancev-pavel-mazhich-milorad 24.02.2025
Так значит теперь будем ждать талантливую судейскую молодёжь из СА , Китая и может быть из Белоруссии ? )))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1400902/kamancev-pavel-mazhich-milorad 24.02.2025
Так значит теперь будем ждать талантливую судейскую молодёжь из СА , Китая и может быть из Белоруссии ? )))