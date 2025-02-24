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ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

РФС планирует пригласить иностранных судей для обслуживания игр РПЛ

вчера, 12:21

Председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) Павел Каманцев анонсировал возможность появления иностранных судей для обслуживания матчей чемпионата России.

Сейчас Минцифры согласовывают последние параметры для внедрения в электронную государственную систему. И вопрос можно будет считать закрытым. Рассчитываем, что в завершающей части чемпионата мы сможем пригласить иностранных арбитров на какие‑то матчи. Будем учитывать и турнирное положение команд, и значимость игр.

Речь идёт про Саудовскую Аравию, с которой мы активно взаимодействуем в рамках действующего соглашения. С Белоруссией есть вопрос наличия арбитров, которые смогут обслуживать матчи. Работа ведётся с Китаем, но там сложно прогнозировать по срокам. Это большой партнёр, который принимает решение очень взвешено.

Ранее Каманцев подтвердил намерение РФС в отношении главы департамента судейства Милорада Мажича.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:23
- Правильное решение! Ни у кого не будет никаких претензий! А то весь сезон только и слышно - А почему матчи Зенита судит Петербургский судья? - А почему матчи Спартака, ЦСКА, Динамо, Локо судит Московский судья? Ну и т.д., и т.п.
- Даёшь независимое судейство!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:36
Цель приглашения иностранных арбитров как на ладони: их не обвинишь огульно в симпатиях к какому - либо клубу, и что кому - то из них кто - то дал "на лапу".
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:45
"Чтобы у нас была выше конкуренция и больше молодых арбитров." - Это цитата П. Каманцева из интервью по по поводу продления полномочий Мажича (в основном хвалебная ), одним из критериев продления контракта хорошая работа по привлечению к судей Молодых судей.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1400902/kamancev-pavel-mazhich-milorad 24.02.2025
Так значит теперь будем ждать талантливую судейскую молодёжь из СА , Китая и может быть из Белоруссии ? )))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:24, ред.
Все остальные партнёры мелкие и принимают решения взбалмошно судя по словам этого футбольного чиновника. Скептически отношусь к этой идее, судейство щас нигде не блещет и проблема не в качестве судей, а в размытии ответственности между судьями в поле и на ВАР. Единственным плюсом может быть то что у нас сложилось уже в определённых кругам мнение о наших судьях о том кто кому подсуживает, а тут будут совсем сторонние никому не известные "специалисты"
drug01
drug01
вчера в 12:24
Неужели у нас плохие судьи? Это было уже давно, зачем?
Гость
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