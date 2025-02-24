Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Председатель судейского комитета и ЭСК РФС оценил качество работы рефери

вчера, 12:22

Председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) Павел Каманцев ответил на вопрос о возможном улучшении качества работы арбитров.

Подготовка проходит хорошо. Помогает наличие официальных матчей (у судей) в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте. Рассчитываем, что качественная подготовка, которая сейчас проходит у судей, позволит начать сезон без раскачки. Довольны тем, как идут сборы. Получится ли лучше — надеюсь, что да, но понимаю, что критики и споров будет много из‑за накала вверху и внизу турнирной таблицы. Никто не хочет вылетать, а вверху все хотят бороться за призовые места. Команды инвестируют большие деньги.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
РФС планирует пригласить иностранных судей для обслуживания игр РПЛ
Вчера, 12:21
Каманцев подтвердил намерение РФС в отношении Мажича
Вчера, 11:11
Флик высказался в защиту судей: «Мы должны думать о семьях»
22 февраля
ОфициальноИностранный арбитр назначен на матч «Галатасарай» — «Фенербахче»
22 февраля
ОфициальноВ Испании запустили кампанию для защиты судей
21 февраля
Расследование в отношении судьи матча «Реала» и «Осасуны» завершено
20 февраля
Все комментарии
Grimexo
Grimexo
вчера в 14:36
Качество судейства осталось на нуле, пример - судейство Левникова в матче Зенит-Спартак на зимнем кубке.
ujgmz8yftbk8
ujgmz8yftbk8
вчера в 13:29
А как чемпионат возобновится ошибки опять пачками пойдут.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 