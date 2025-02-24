Председатель судейского комитета и ЭСК РФС оценил качество работы рефери

Председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) ответил на вопрос о возможном улучшении качества работы арбитров.

Подготовка проходит хорошо. Помогает наличие официальных матчей (у судей) в Саудовской Аравии, ОАЭ , Кувейте. Рассчитываем, что качественная подготовка, которая сейчас проходит у судей, позволит начать сезон без раскачки. Довольны тем, как идут сборы. Получится ли лучше — надеюсь, что да, но понимаю, что критики и споров будет много из‑за накала вверху и внизу турнирной таблицы. Никто не хочет вылетать, а вверху все хотят бороться за призовые места. Команды инвестируют большие деньги.