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Президент «Атлетико»: «VAR убил хороший уровень судейства»

вчера, 23:11

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо высказал критику в адрес системы видеопомощи арбитрам (VAR), утверждая, что она привела к снижению качества судейства.

Нам следует воздержаться от критики арбитров и предоставить им возможность выполнять свою работу, заключающуюся в обеспечении справедливого и беспристрастного судейства. VAR убил хороший уровень судейства. Но никто не хочет это понимать, так что все останется без изменений.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 08:13, ред.
Вот совершенно верно сказано, не знаю к чему он, но размытие ответственности никогда не идёт на пользу ни одному делу. Когда понятно что спросят именно с тебя работаешь на совесть, а когда там есть какой то ВАР который если что подстрахует начинается халатность
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:41
Сересо прав.
ВАР развращает душу футбола.
раньше все было понятно. судья свистнул, и все, обратной дороги нет.
и это в духе игры. а футбол это игра по сути соткана из ошибок.
ошибок тренера, игроков, вратаря, защитника, форварда и судья конечно.
судья становился героем или антигероем на короткое мгновение.
а сейчас?
им дали право исправит свои ошибки прямо по ходу матча.
и это как бы игрокам перебить пенальти еще раз.
или выход один на один еще раз повторить.
или Нуньесу дать еще раз ударить по мячу в пустые ворота.
ВАР надо оставить для определения офсайда.
это достаточно.
Niagara
Niagara
вчера в 23:37
издевается
Гость
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