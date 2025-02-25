Президент «Атлетико»: «VAR убил хороший уровень судейства»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо высказал критику в адрес системы видеопомощи арбитрам ( VAR ), утверждая, что она привела к снижению качества судейства.

Нам следует воздержаться от критики арбитров и предоставить им возможность выполнять свою работу, заключающуюся в обеспечении справедливого и беспристрастного судейства. VAR убил хороший уровень судейства. Но никто не хочет это понимать, так что все останется без изменений.