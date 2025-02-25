Президент «Атлетико»: «VAR убил хороший уровень судейства»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо высказал критику в адрес системы видеопомощи арбитрам (VAR), утверждая, что она привела к снижению качества судейства.
Нам следует воздержаться от критики арбитров и предоставить им возможность выполнять свою работу, заключающуюся в обеспечении справедливого и беспристрастного судейства. VAR убил хороший уровень судейства. Но никто не хочет это понимать, так что все останется без изменений.
ВАР развращает душу футбола.
раньше все было понятно. судья свистнул, и все, обратной дороги нет.
и это в духе игры. а футбол это игра по сути соткана из ошибок.
ошибок тренера, игроков, вратаря, защитника, форварда и судья конечно.
судья становился героем или антигероем на короткое мгновение.
а сейчас?
им дали право исправит свои ошибки прямо по ходу матча.
и это как бы игрокам перебить пенальти еще раз.
или выход один на один еще раз повторить.
или Нуньесу дать еще раз ударить по мячу в пустые ворота.
ВАР надо оставить для определения офсайда.
это достаточно.
ВАР развращает душу футбола.
раньше все было понятно. судья свистнул, и все, обратной дороги нет.
и это в духе игры. а футбол это игра по сути соткана из ошибок.
ошибок тренера, игроков, вратаря, защитника, форварда и судья конечно.
судья становился героем или антигероем на короткое мгновение.
а сейчас?
им дали право исправит свои ошибки прямо по ходу матча.
и это как бы игрокам перебить пенальти еще раз.
или выход один на один еще раз повторить.
или Нуньесу дать еще раз ударить по мячу в пустые ворота.
ВАР надо оставить для определения офсайда.
это достаточно.