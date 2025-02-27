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Стали известны арбитры, которые рассудят матчи 19-го тура РПЛ

вчера, 14:22

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

28 февраля (пятница)

«Динамо» Махачкала – «Локомотив»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Олег Соколов.

1 марта (суббота)

«Пари НН» – «Акрон»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Александр Гвардис.

«Зенит» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Николай Иванов.

«Ахмат» – «Рубин»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Мартынов.

«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Адлан Хатуев, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Виктор Кулагин.

2 марта (воскресенье)

«Химки» – «Факел»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Французов.

«Спартак» – «Оренбург»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Владимир Москалёв; инспектор – Сергей Мацюра.

«Ростов» – «Динамо» Москва: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Юрий Баскаков.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 22:47
А В Новороссийске при НордОсте минус 5 - это сущий ад. Попадал на такое в гостях. Кстати Черноморец у них неплохо идет. Пару игр я смотрел. В октябре был
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:08
Есть такое, избалованы. Но при влажности 95% и типичном кубанском степном ветре любой минус очень неприятен. Я бы предпочел сухие -20, а не влажные -5
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 20:39
А вы кубанцы избалованы. Минус 5 - это приемлемо. У нас и при минус 10-12 играют. Но на стадионе теплее обычно. У меня внуки в Новороссийске, там уже плюсовая, даже ночью. А в воскресенье +10. Весна.
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:21
а у нас температура всю зиму била рекорды по теплу, а под конец февраля зима решила ударить. во время матча с Крыльями прогнозируют -5, насколько это вообще возможно спрогнозировать. нельзя бегать и дышать холодным воздухом, я надеюсь игру перенесут
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 20:15
Ну, во первых играют не ночью. У нас в средней полосе днем +2 +3. И даже солнышко. Если поле было укрыто весь февраль, то подогрев хороший помог травке зазеленеть. Псмотрим.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 20:01
Лучше бы перенесли этот тур. Слишком плохая неделя на этой неделе. Сегодня ночью в Краснодаре было -19. В плюс температура выйдет только в понедельник, и то на несколько часов. Если у нас тут такая погода, я не думаю, что в средней полосе России стоит вообще даже думать о проведении матчей
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:47, ред.
Ба...! Знакомые все лица!
Надеемся на хорошее судейство!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:30
А куда пропал "лучший судья" РПЛ Карасев ? Даже на ВАР нет. Спалился?
ha9knugawhx8
ha9knugawhx8
вчера в 16:44
Арбитров нужно наказывать за каждое нарушение, авось это подействует.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:43, ред.
Вообще был не прав - жду не дождусь иностранных судей на матчах РПЛ, а то уже как селёдка в бочке - каждую рыбину знаешь и на вкус и на цвет и на запах. Ну и вообще не хватает как воздуха какой то пресноводной свежести, ещё пару сезонов в изоляции и всё это окончательно надоест в трубу
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:42
Рестарт чемпионата важен для всех и прежде всего для судей , не хотелось , что бы продолжение чемпионата началось с грубых судейских ошибок и как следствие длинного негативного обсуждения на ЭСК , ну а потом в прессе и среди болельщиков - настроение на концовку сезона это точно не добавит.
drug01
drug01
вчера в 16:22
Меньше ошибок интересных игр...
112910415
112910415
вчера в 16:15
наши арбитры судить-то умеют !
так пусть это продемонстрируют, только и всего !
lotsman
lotsman
вчера в 15:31
Начинаются игры чемпионата. Просьба к судьям - не испортите своими ляпами этот тур.
p7vg63bwztfn
p7vg63bwztfn
вчера в 14:56
Арбитры те же, судейство не улучшится.
7pypn6gavpzs
7pypn6gavpzs
вчера в 14:53
Опять Иванов достался Зениту, накосячит опять.
протон
протон
вчера в 14:45
Не хочу даже обсуждать кто и чей судья. Главное, чтобы судили адекватно и не путали грязную игру с высокой планкой единоборства. А игрокам всех команд - без травм!
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:42
Будем только надеяться и рады , что будет без судейских ошибок.
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