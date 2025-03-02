«Барселона» крупно обыграла «Реал Сосьедад»

«Барселона» одержала победу над «Реалом Сосьедад» в матче 26-го тура Ла Лиги (4:0).
На 17-й минуте гости остались в меньшинстве — красную карточку получил Ариц Элустондо. На 25-й счёт открыл Жерар Мартин. Марк Касадо на 29-й удвоил преимущество каталонского клуба. Рональд Араухо на 56-й отметился третьим голом. Ещё один мяч забил Роберт Левандовски на 61-й.
«Барселона» лидирует в чемпионате Испании (57 очков). «Реал Сосьедад» идёт 9-м (34 балла).
Привычно видеть команду на первом месте. Вчера немного глаз задергался от второго места.
Игру испортил не судья, а Элустондо. Зачем было фолить, тем более такой настрой был сначала игры. Ну пропустили бы гол, ито не факт, была бы реальная возможность отыграться, а может и больше. Ну а в меньшинстве, остается только «вынимать».
В целом, игра Барселоны не впечатлила, но, как говориться «очки не пахнут». С такой защитой далеко в ЛЧ не продвинуться. Барселона не Реал, что бы на фарте проходить.
Привычно видеть команду на первом месте. Вчера немного глаз задергался от второго места.
Игру испортил не судья, а Элустондо. Зачем было фолить, тем более такой настрой был сначала игры. Ну пропустили бы гол, ито не факт, была бы реальная возможность отыграться, а может и больше. Ну а в меньшинстве, остается только «вынимать».
В целом, игра Барселоны не впечатлила, но, как говориться «очки не пахнут». С такой защитой далеко в ЛЧ не продвинуться. Барселона не Реал, что бы на фарте проходить.