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«Барселона» крупно обыграла «Реал Сосьедад»

вчера, 20:06
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 0Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

«Барселона» одержала победу над «Реалом Сосьедад» в матче 26-го тура Ла Лиги (4:0).

На 17-й минуте гости остались в меньшинстве — красную карточку получил Ариц Элустондо. На 25-й счёт открыл Жерар Мартин. Марк Касадо на 29-й удвоил преимущество каталонского клуба. Рональд Араухо на 56-й отметился третьим голом. Ещё один мяч забил Роберт Левандовски на 61-й.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании (57 очков). «Реал Сосьедад» идёт 9-м (34 балла).

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Все комментарии
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:55
В правилах так и написано, если недалеко бежит игрок, то красный не давать? Есть такой пункт там? Это и есть фол последней надежды, чистая красная!
Многие в силу слабости не могут принять чистые факты.
Барселона в нынешнем сезоне играет лучше Мадрида. И это факт!
bars098
bars098
вчера в 22:22
Барса может упустить чемпионство только из-за вратаря Щесного. Флик с ним доиграется из-за упрямости
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 22:09
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 22:06
    Мне кажется,если не было удаление проиграли бы 8-0,повезло им,что играли в меншинстве
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ Stoichkov25 (раскрыть)
    вчера в 22:05
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      вчера в 21:46, ред.
      С победой и первым местом Ла Лигу, судейский корпус и Тебаса! Сразу же показал красную карточку, типа за фол последней надежды, где ещё один защитник бежал недалеко. Этот защитник мог догнать игрока Барселоны. С каждым разом, всё дальше и дальше идёт судейство в Испании. Не удивлюсь, если скоро соперников Барселоны заставят выходить вдесятером.
      Ев17
      Ев17
      вчера в 21:35
      Не могут без Арсена ))
      lk_483777
      lk_483777 ответ Haizenberg (раскрыть)
      вчера в 21:15
        Barcelona
        Barcelona
        вчера в 20:56
        С победой Барса!
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец.
        вчера в 20:50
        С победой каталонцев!)
        Удачи в оставшихся матчах
        Stoichkov25
        Stoichkov25
        вчера в 20:47
        С победой лучший клуб в истории футбола Барселону молодцы, РС конечно не отошел от Реала кубкового матча
        пират Елизаветы
        пират Елизаветы
        вчера в 20:47
        кстати, этот реванш за первый круг, где не был засчитан
        чистый гол Левандовски.
        даже судьи не остановят Барсу.
        только сама Барса способна остановит свой чемпионский поступь)))
        drug01
        drug01
        вчера в 20:40
        А кто ожидал другой результат!!!
        пират Елизаветы
        пират Елизаветы ответ 69Haya96 (раскрыть)
        вчера в 20:33
        красная была по делу.
        игрок гостей конечно, подставил команду. штраф ему полагается от РС.
        пират Елизаветы
        пират Елизаветы ответ Haizenberg (раскрыть)
        вчера в 20:31
        все команды на своих законных местах, пусть привыкают))
        Visca Barca!
        за такой игрой наблюдать одно удовольствие....кроме одного поляка в атаке.
        очень нужен забивной форвард.
        69Haya96
        69Haya96
        вчера в 20:27
        Судья очень быстро убил игру. После красной карточки «Сосьедад» вообще прекратил играть. Ни одного удара в сторону ворот соперника. Посмотрели бы они игру Ипсвича, вдесятером остались против Астон Виллы, но до конца боролись как черт. А в Ла Лиге такое случается редко. Очень легкая победа для Барселоны.
        He Э Г О ИС T
        He Э Г О ИС T
        вчера в 20:21
        Всем Реалам по четыре.. 🤭👏
        пират Елизаветы
        пират Елизаветы ответ Agamaga___05 (раскрыть)
        вчера в 20:21
        по моему, 18 разгромная победа при Флике.
        в 2025 ни одного поражения.
        след.матч с Бенфикой.
        мои поздравления, сине-гранатовые!
        Haizenberg
        Haizenberg
        вчера в 20:17, ред.
        Ну чтож, с победой Барселону)
        Привычно видеть команду на первом месте. Вчера немного глаз задергался от второго места.
        Игру испортил не судья, а Элустондо. Зачем было фолить, тем более такой настрой был сначала игры. Ну пропустили бы гол, ито не факт, была бы реальная возможность отыграться, а может и больше. Ну а в меньшинстве, остается только «вынимать».
        В целом, игра Барселоны не впечатлила, но, как говориться «очки не пахнут». С такой защитой далеко в ЛЧ не продвинуться. Барселона не Реал, что бы на фарте проходить.
        Agamaga___05
        Agamaga___05
        вчера в 20:15
        Очередная разгромная победа! Красная по делу, никаких вопросов! Игрок РС сыграл очень глупо, а за это наказывают жестоко. Особенно Барселона!
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ
        вчера в 20:15
        Глянул на состав РС, смотрю - Кубо пропускает из-за перебора жк. Думаю, не повезло Сосьедаду. Потом же..., как удалили кэпа РС за фол последней надежды, подумал, что беда не приходит одна...; ну а после рикошета от колена Касадо стало ясно, что Чёрная Мадонна из монастыря Монтсеррат точно каталонцам сёдня покровительствует.
        Dauletbek
        Dauletbek
        вчера в 20:13
        Барсу с победой!
        69Haya96
        69Haya96
        вчера в 20:10
        Барселону с победой!
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