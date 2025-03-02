«Барселона» крупно обыграла «Реал Сосьедад»

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вчера, 20:06

«Барселона» одержала победу над «Реалом Сосьедад» в матче 26-го тура Ла Лиги (4:0).

На 17-й минуте гости остались в меньшинстве — красную карточку получил Ариц Элустондо. На 25-й счёт открыл Жерар Мартин. Марк Касадо на 29-й удвоил преимущество каталонского клуба. Рональд Араухо на 56-й отметился третьим голом. Ещё один мяч забил Роберт Левандовски на 61-й.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании (57 очков). «Реал Сосьедад» идёт 9-м (34 балла).