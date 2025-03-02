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«Спартак» одержал победу над «Оренбургом»

вчера, 18:27
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче 19-го тура РПЛ (2:0).

На 51-й минуте счёт открыл Манфред Угальде. На 58-й южноуральская команда осталась в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Максим Сидоров. На 90+6-й ещё один мяч забил Пабло Солари.

«Спартак» занимает 2-е место в чемпионате России (40 очков). «Оренбург» идёт 16-м (8 баллов).

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01 марта
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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 23:20
Победа есть победа. Не стоит забывать, что команды только входят в весеннюю часть отчего столько ничьих на старте после зимней паузы....И должно быть вдвойне приятно, что конкуренты не смогли, а мы всё таки в тренде:))
viv
viv ответ 69Haya96 (раскрыть)
вчера в 22:22
«Краснодар» ушёл на зимнюю паузу первым при равенстве очков с «Зенитом» благодаря дополнительным показателям.

В заключительной встрече 18-го тура против «Локомотива» 8 декабря 2024 года «Краснодар» набрал 39 очков в 18 играх и вышел на первое место. Он опередил «Зенит», на счету которого тоже 39 очков, благодаря победе в личной встрече в первом круге.

После 19 тура Краснодар и Зенит сыграли вничью со своими соперниками. У Краснодара так и осталось преимущество в виде победы в очной встрече с Зенитом в первом круге. Так что с какой стати Зенит нарисовали первым?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:06
Зря сомневаешься. Моему другу и единомышленнику Эдуарду Григорьевичу (Дед за ЦСКА) в апреле будет 91 (!!!!).
Я свой возраст назвать не буду, но на этом сайте я второй. Для наводки скажу. Первый раз на футболе был с отцом в 1951 году на знаменитой игре ЦДКА - команда г. Калинина. Игра на Кубок СССР. Отец был военный и служил тогда в Калинине. Взял меня с собой. Вот так то.
Сп62
Сп62 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:45, ред.
Пишу не стихи, а стихотворные поздравления. Я сомневаюсь, что кто-то здесь старше меня. Так что пиши тоже стихи или романы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:39
В таком юном возрасте еще нужно стихи писать. А ты на память жалуешься. А что же мне тогда делать?
Сп62
Сп62 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:37
В моём возрасте простительно.🤔
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Deemon37 (раскрыть)
вчера в 21:37
Я не про это. Общее впечатления от Гарсии пока неважное. И по движению, и по передачам и по открываниям. А он ведь центрфорвард. Но пока не впечатляет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:35
Ну , слава богу дошло. Разобрался.
Deemon37
Deemon37 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:25
Угальде тоже не забивал
Сп62
Сп62 ответ Deemon37 (раскрыть)
вчера в 21:24
Виноват, попутал фамилии Рябчук и Яремчук. Яремчук играл за Динамо Киев.
Сп62
Сп62 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:20
Заклинило. Сыграла память молодости. Был такой игрок в киевском Динамо.
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
вчера в 21:18
Оренбурги порадовали игрой и боевитостью - странно что эта команда в самом низу турнирной таблицы. Надеюсь 2 круг станет для них более удачным и они поднимуться хотя бы до переходных. Спартак должен навязать себе золото в этом году.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Deemon37 (раскрыть)
вчера в 21:07
Именно и я об этом. Солари за 15 мнут впечатлил, а Гарся пока нет. Вот и все. В ОАЭ он тоже не впечатлил. За такие деньги обязан впечатлять
Deemon37
Deemon37 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:51
Дружище, Гарсия сыграл 15 минут, а ты уже утверддаешь что не впечатлил
69Haya96
69Haya96
вчера в 20:46
С победой Спартак! Но Зенит снова первый...)) Не могу смотреть на таблицу.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:35
Я спросил про Яремчука, которого ты упомянул. Какой у него номер ? Вот и все
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Deemon37 (раскрыть)
вчера в 20:34
Мы что на базаре? Причем здесь Койта? Я обсуждаю игру Спартака и Гарсии. Если уж тебе интересно, то напомню, что Койта пришел в ЦСКА бесплатно свободным агентом, а за Гарсию вылжили сумасшедшие деньги. Как то так, дружище.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 20:30
Я уже писал. Считаю его лучшим сегодня у Спартака.
lotsman
lotsman ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:25
На старте, под впечатлением прошлого чемпионата, кое кто сомневался, но Барсик фыркал на всё это и ходил хвост трубой. Уверен был, что всё наладится.)
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:04
На старте про кого то из этой тройки "спецы" говорили что нет шансов)...
Deemon37
Deemon37 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:01
Кто такой Яремчук?
viv
viv
вчера в 19:45
Опустили Зенит на третье место)))
Deemon37
Deemon37 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:41
Он сыграл 15 минут, рано ено хоронить, а вот Койта вчера точно разочаровал, как мешок с г... бегал
Сп62
Сп62 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:33
Сегодня он выполнял функции латераля. А при чём здесь номер, он может быть любой.
lotsman
lotsman
вчера в 19:31
Определилась лидирующая тройка. Как на старте, ноздря в ноздрю. Интрига, кто придёт на финиш первым.
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:28
Анатолий как тебе Маркиньос?
KSY24
KSY24
вчера в 19:25
Отскок Спартака очевидный.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 19:23
побед у спартака больше, это не считается при сортировке? личные встречи сразу учитываются?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:22
Поясни ка, уважаемый, а какой номер был у Яремчука? Я не разглядел
Сп62
Сп62
вчера в 19:18, ред.
У Спартака нет Гаврилова, способного сделать точный и своевременный пас. Яремчук, Угальде, Маркиньос делают рывки на свободное место, но мяча не получают, либо получают уже стоя, либо в офссйде. Известно, что виноват не игрок оказавшийся в офсайде, а игрок делающий пас. Нападающие, которые делают напрасные рывки и не получающие мяч, в конце концов становятся пассивными, что мы и наблюдали в этом матче. Барко с его техникой мог бы стать плеймейкером, но его тяга к непременному дриблингу замедляет, а иногда и срывает перспективные атаки. Умяров хорошо видит поле, однако, не владеет высокой техникой паса. Станковичу необходимо провести большую работу с полузащитой в атаке.
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