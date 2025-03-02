«Спартак» одержал победу над «Оренбургом»

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вчера, 18:27

«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче 19-го тура РПЛ (2:0).

На 51-й минуте счёт открыл Манфред Угальде. На 58-й южноуральская команда осталась в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Максим Сидоров. На 90+6-й ещё один мяч забил Пабло Солари.

«Спартак» занимает 2-е место в чемпионате России (40 очков). «Оренбург» идёт 16-м (8 баллов).