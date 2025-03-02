«Спартак» одержал победу над «Оренбургом»

«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче 19-го тура РПЛ (2:0).
На 51-й минуте счёт открыл Манфред Угальде. На 58-й южноуральская команда осталась в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Максим Сидоров. На 90+6-й ещё один мяч забил Пабло Солари.
«Спартак» занимает 2-е место в чемпионате России (40 очков). «Оренбург» идёт 16-м (8 баллов).
Позорище!
Что в 1-м, что во 2-м тайме.
Куча ошибок при передачах: процентов 80 точно дальних передач "на деревню дедушке", причём, дедушке НЕ спартаковскому, а какому-то чужому.
ДВА 1000-процентных моментища у ворот Спартака от Оренбурга, который даже не в "подвале" турнирной таблицы, а ПРОЧНО обосновался в её "фундаменте"!
Против 10-х "из фундамента" играли, как против полного состава команды первой пятёрки!!! (((
Что касается Солари, то дифирамбы ему петь не буду, но скажу словами Лёвченко из "Место встречи...": "Ты, Карп, верно меркуешь: сгодится нам этот фраерок." ))
P.S. ПА-ЧИ-МУ Умяров - лучший игрок матча???
Да, все видели его самоотверженность особенно в своей штрафной, но, как говорил Пан Зюзя, "если брать по большому счёту", ЛУЧШИМ был Маркиньос!
Позорище!
Что в 1-м, что во 2-м тайме.
Куча ошибок при передачах: процентов 80 точно дальних передач "на деревню дедушке", причём, дедушке НЕ спартаковскому, а какому-то чужому.
ДВА 1000-процентных моментища у ворот Спартака от Оренбурга, который даже не в "подвале" турнирной таблицы, а ПРОЧНО обосновался в её "фундаменте"!
Против 10-х "из фундамента" играли, как против полного состава команды первой пятёрки!!! (((
Что касается Солари, то дифирамбы ему петь не буду, но скажу словами Лёвченко из "Место встречи...": "Ты, Карп, верно меркуешь: сгодится нам этот фраерок." ))
P.S. ПА-ЧИ-МУ Умяров - лучший игрок матча???
Да, все видели его самоотверженность особенно в своей штрафной, но, как говорил Пан Зюзя, "если брать по большому счёту", ЛУЧШИМ был Маркиньос!