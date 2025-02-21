Главный врач «Динамо» рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков

Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал о состоянии здоровья защитника и полузащитника .

Сегодня они приступили к беговой работе, занимаются индивидуально, до начала марта в общую группу не вернутся.

Также Родионов прокомментировал раннюю замену защитника «Динамо» в товарищеской игре против «Урала» (3:2).

Это его первая игра на сборах, изначально и обсуждалось, что сыграет, сколько выдержит, но не больше тайма. Так что никакой новой травмы нет, получил нагрузку, всё по плану.