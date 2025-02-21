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Главный врач «Динамо» рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков

сегодня, 13:42

Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал о состоянии здоровья защитника Диего Лаксальта и полузащитника Александра Кутицкого.

Сегодня они приступили к беговой работе, занимаются индивидуально, до начала марта в общую группу не вернутся.

Также Родионов прокомментировал раннюю замену защитника «Динамо» Милана Майсторовича в товарищеской игре против «Урала» (3:2).

Это его первая игра на сборах, изначально и обсуждалось, что сыграет, сколько выдержит, но не больше тайма. Так что никакой новой травмы нет, получил нагрузку, всё по плану.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 13:56, ред.
Мне любопытно, как Лаксальт и Глебов поделят опорку, ведь известно, что Лаксальт на фланге слабоват... Что касается того мифа, что Глебов хорош при исполнении длинных передач, то и Лаксальт умеет это делать, если вспомнить, какой пас он выдал Тюкавину, в игре в Свердловске прошлой весной. Да и в отборе, Лаксальт, точно не хуже. Единственное, часто теряет позицию, как было в играх со Спартаком и травматичен... Но в целом- точно не слабей Глебова. Да и в плане футбольного интеллекта, Лаксальт поинтересней будет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:47
К продолжению сезона все должны быть в форме
Гость
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