«Челябинск» обновил клубную эмблему

«Челябинск» показал новую эмблему клуба перед началом весенней части первенства Второй лиги «А». В сообщении коллектива сказано:

Перед стартом весенней части Первенства LEON-Второй лиги «А» России по футболу ФК "Челябинск” решил удивить всех и полностью обновил свой образ. Новый логотип, свежая форма, современный стиль — команда готова покорять сердца болельщиков с новым лицом!

Логотип стал более минималистичным и практичным. В эпоху цифровых технологий важно, чтобы лого смотрелся круто даже на маленьком экране. Поэтому дизайнеры убрали всё лишнее, оставив только самое важное. Новый лого — это стильная буква "Ч”, которая сочетает в себе историю и современность. Левая часть символизирует верблюда с герба Челябинской области, а правая — отсылка к легендарным логотипам "Стрела” и "Зенит”, выполненная в форме наконечника. А еще форма лого напоминает знаменитую стелу на въезде в город.

Но это еще не всё! Клуб обновил и свои цвета. Синий, белый и голубой стали более насыщенными, а в палитре появился новый уникальный оттенок — коричневый. Он символизирует горные породы Южного Урала, подчеркивая связь команды с природным наследием региона.