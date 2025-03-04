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«Челябинск» обновил клубную эмблему

сегодня, 19:31

«Челябинск» показал новую эмблему клуба перед началом весенней части первенства Второй лиги «А». В сообщении коллектива сказано:

Перед стартом весенней части Первенства LEON-Второй лиги «А» России по футболу ФК "Челябинск” решил удивить всех и полностью обновил свой образ. Новый логотип, свежая форма, современный стиль — команда готова покорять сердца болельщиков с новым лицом!

Логотип стал более минималистичным и практичным. В эпоху цифровых технологий важно, чтобы лого смотрелся круто даже на маленьком экране. Поэтому дизайнеры убрали всё лишнее, оставив только самое важное. Новый лого — это стильная буква "Ч”, которая сочетает в себе историю и современность. Левая часть символизирует верблюда с герба Челябинской области, а правая — отсылка к легендарным логотипам "Стрела” и "Зенит”, выполненная в форме наконечника. А еще форма лого напоминает знаменитую стелу на въезде в город.

Но это еще не всё! Клуб обновил и свои цвета. Синий, белый и голубой стали более насыщенными, а в палитре появился новый уникальный оттенок — коричневый. Он символизирует горные породы Южного Урала, подчеркивая связь команды с природным наследием региона.

«Челябинск» обновил клубную эмблему

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 20:33
Был как то на матче кубра России в Челябе, с нижним играли. Талалаев вроде тренером был в Нижнем, местные болелы Зенит вперед орали, вот откуда ноги растут.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:33
Любые обновления это свежая кровь, а свежая кровь всегда полезна. Только мне кажется, что больше внимания нужно уделять спортивной составляющей и воспитанию игроков. Не могу смотреть, когда человек ничего из себя не представляет, а ведёт себя как звезда. А это потому, что сидят на всем готовом... А местные бюджеты не скупятся.
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 20:16
...а к этой, к сожалению гореть в аду ....!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:09
К этой эмблеме , подходит слоган - "Челяба -Рулит!"...)
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