Футболисты с необычными увлечениями: тату, пираньи, игра в бинго и фехтование

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сегодня, 15:50

А бывший футболист сборной России изучает военную историю.

У некоторых спортсменов есть довольно интересные увлечения за пределами поля. И порой такие хобби сильно удивляют. Давайте вспомним, чем занимаются или уже занимались некоторые популярные футболисты.

Часто игроки признаются, что в свободное время просто играют в FIFA , но есть довольно интересные случаи.

Аксель Туанзебе – «Голодные бегемоты»

Сложно понять, как это получилось, но Туанзебе стал мировым рекордсменом во время предсезонной поездки «Манчестер Юнайтед» в США в июле 2018 года. Судья Адам Браун поделился подробностями:

У нас был отличный день, когда мы пытались побить некоторые достижения с футбольной командой «Манчестер Юнайтед» в рамках их сотрудничества с Книгой рекордов Гиннесса.

Аксель Туанзебе установил рекорд по самому быстрому времени прохождения игры Hungry Hippos — за 17,36 секунды. Впрочем, такой рекорд выглядит накрученным, если так можно выразиться, ведь данные могли подбить под Туанзебе. Наверняка есть люди, которые быстрее прошли эту игру, но факт есть факт.

Тони Кроос – дартс

Немец был полузащитником мирового класса в одном из сильнейших футбольных клубов в мире, но и у такой легенды есть хобби. Это игра в дартс. С Мэддисоном из «Тоттенхэма» Тони явно есть о чем поговорить.

Криштиану Роналду – Бинго

«Игра в бинго может быть очень захватывающей», — сказал Роналду в интервью 2016 года.

По-видимому, его любовь к игре проявилась, когда он перешел в «Манчестер Юнайтед», что помогло ему выучить английский язык.

Хол Робсон-Кану – блокчейн-предприниматель

Робсон-Кану рассказывал The Independent:

У многих спортсменов другие интересы. Некоторые из моих товарищей по команде заканчивают играть в FIFA только ночью.

Бывший нападающий «Вест Бромвича», однако, немного отличается от обычных футболистов. У него был свой офис, где работала целая команда блокчейн-предпринимателей. Экс-игрок «Урала» Юрий Бавин тажке считается экспертом по криптовалюте. Этим промышляет и Дмитрий Полоз, который является главным лицом российского футбола в крипте.

Джо Аллен — курицы

Находясь в «Ливерпуле», Аллен появился на обложке журнала Chicken & Egg, сообщив, что он и его жена увлекаются разведением кур.

Он рассказал, что у него есть куры, которым он дал клички. Эх, большая ошибка… Но давайте перечислим их: Брюс, Родни, Мег, Нога, Силки Стив, Кейт, Силки Стив Джуниор, Потроха, Сноуи, Наггетс, Киев (да, это довольно необычно и этому нет объяснения), Дора, Холли, Шиммер, Шайн и Чикалетта.

И да, Chicken & Egg на самом деле настоящий журнал. Это не фотошоп.

Мориц Фольц – Торты

Сам футболист говорит следующее:

Когда мы играли с топ-клубами, такими как «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед», я готовил торт на основе печенья с бананами. Если бы мы играли против таких как «Блэкберн Роверс», я бы приготовил что-то гораздо более тяжелое для желудка, например, морковный пирог с орехами.

Хави – Грибы

Бывший игрок и тренер «Барселоны» Хави интересуется микологией или, как ее еще называют, охотой за грибами. Известно, что он даже брал с собой друзей, в том числе Жерара Пике и Шакиру (до их распада, конечно).

Тот, кто собирает грибы, не может быть плохим парнем. Согласны? Хотя человек, который ходит по лесу с ножом… Ну да ладно, оставим это при себе.

Мэтт Оукли – Пираньи

Бывший полузащитник «Лестера» начал ухаживать за южноамериканскими краснобрюхими пираньями более 15 лет назад.

Их, конечно, очень увлекательно кормить.

Еще бы…

Юрий Жирков – военная история

Юрий Валентинович славится своими коллекциями на тему ВОВ. У него куча литературы, вроде бы хочет основать даже собственный музей. Очень сложная морально тема для хобби, но Жирков очень в это погружен.

Петр Чех — барабаны

Петр глубоко увлечен этим, он сможет сыграть треки Nirvana и Foo Fighters, например. Это действительно хороший барабанщик. Чех утверждал, что игра на барабанах помогает ему стать лучше:

Зрительно-моторная координация улучшается, ведь это работа рук.

Наверное, это и помогло Петру играть еще и в хоккей на профессиональном уровне после завершения карьеры.

Габриэль Батистута – поло

Великий аргентинец не просто занимался верховой ездой ради удовольствия, а выиграл Copa Stella Artois 2009 года с командой Tom Tailor.

Дэвид Бекхэм – фехтование

Подружиться с Уиллом Смитом и Томом Крузом — это лишь малая часть чрезвычайно насыщенной жизни Бекса, но он действительно ходил в дом Круза на уроки фехтования. Уилл Смит говорил:

Круз считал это способом собраться вместе и сблизиться. Мы с Дэвидом ходили к нему домой и занимались фехтованием.

Впрочем, в последнее время Бекс начал заниматься огородом.

Даниэль Аггер — татуировки

Датчанин управлял салоном тату и компанией по очистке канализации. Он действительно умеет делать тату, про очистку канализации достоверной информации нет.

Друзья, а какие у вас есть увлечения? Пишите в комментариях! А вдруг, найдутся люди, которые увлекаются такими же хобби? Важно понимать, что наша жизнь состоит во многом из сна и работы, а вот для каких-то увлечений, порой и времени нет. Если есть хобби – это просто прекрасно, делитесь своими в комментариях!