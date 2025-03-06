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«Барселона» переиграла «Бенфику» в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов

сегодня, 01:03
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Бенфика» проиграла «Барселоне» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

Гол забил Рафинья на 61-й минуте.

У каталонцев на 22-й красную карточку получил Пау Кубарси.

Ответная игра состоится 11 марта.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:10
Рафинья как палочка-выручалочка для каталонцев... С победой!!!
Barcelona
Barcelona
сегодня в 02:10, ред.
Победа на выезде в меньшее зачёт!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:34, ред.
Левандовски ноль. Барса играла вдевятером..ибо поляк мало что делал чтоб поддержать команду. Лучше бы его заменили, чем Ольмо
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:30, ред.
Столько моментов Бенфика запорола в этом матче, играя в большинстве полтора тайма. В ответном матче очень нелегко придется португальцам. Этот пропущенный гол из-за глупой ошибки игрока даёт большое преимущество каталонцам. Рафинья хорошо попал. Войцех Щесны лучший игрок этого матча. Я думаю, что с этим тут никто спорить не будет. Кубарси опыта не хватило в том моменте, глупо он сыграл. Ждём ответный поединок, тут ещё ничего не решено.
69Haya96
69Haya96
сегодня в 01:25
Даже не знаю, безответственные пацаны играют в защите Барселоны. Очередная красная карточка... И так они хотят дойти до финала?

Если бы не лидеры Барселоны, они бы не смогли победить при такой игре. Вся фишка Барселоны — атака. В защите они нулевые, хотя сегодня и не пропустили ни одного гола. Если бы их соперниками были «Бавария» или «ПСЖ», они получили бы не одну, а, возможно, две красные карточки.
Agamaga___05
Agamaga___05
сегодня в 01:22
Класс Барселоны выше, победа по делу! Кубарси не мог по-другому играть, он доставал до мяча, но не попал, к сожалению. Хорошо, что Рафинья воспользовался ошибкой игрока Бенфики.
Лучший игрок матча - Щенсный! Но в целом после удаления вся команда отпахала как следует.
В ответной игре нужно уверенно обыграть, и никаких сюрпризов.
He Э Г О ИС T
He Э Г О ИС T
сегодня в 01:14
Молодежь перебегала большинство..
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:12
Кубарси тупанул, подвел команду. Повезло, что сегодня Бенфика не реализовала свои моменты и не воспользовались преимуществом. В прошлый раз Араухо напортачил, там ПСЖ шанс не упустил, бесят эти ошибки.
Поздравляю Барсу с победой! Молодцы, что проявили характер в непростой ситуации. Ну и Рафа, как обычно красава, в этом году невероятно хорош, особенно против Бенфики)
Удачи в ответной игре
протон
протон
сегодня в 01:12
Спасибо Педри и Сщенсны, они нам подарили эту победу.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 01:08
Рафинья не хочет отпускать Салаха в отрыв за Золотой мяч.
shur
shur
сегодня в 01:06
...тут читалось , что Барса сильнее, даже в меньшинстве....!!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:04
Барселона все таки одержала победу!
Haizenberg
Haizenberg
сегодня в 01:04
Ну чтож, с очередной победой - Могучая Барселона! После удаления думал, удержать бы ничью, прессинг со стороны Бенфики со старта был не плохой, спустя некоторое время, после удаления, понял, что бояться Бенфики не стоит, так как реализовывать свои моменты они не умеют. Столько шансов у них было, просто невероятно. Ну и конечно же отдать должное сегодня за игру - Щесны(мастерски отстоял), хотя его игра мне совершенно не нравится.
Наиграла ли Бенфика на победу- совершенно нет, даже ничьи было бы им много с такой игрой.
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