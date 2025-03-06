«Барселона» переиграла «Бенфику» в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов

«Бенфика» проиграла «Барселоне» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).
Гол забил Рафинья на 61-й минуте.
У каталонцев на 22-й красную карточку получил Пау Кубарси.
Ответная игра состоится 11 марта.
«Бенфика» проиграла «Барселоне» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).
Гол забил Рафинья на 61-й минуте.
У каталонцев на 22-й красную карточку получил Пау Кубарси.
Ответная игра состоится 11 марта.
Поздравляю Барсу с победой! Молодцы, что проявили характер в непростой ситуации. Ну и Рафа, как обычно красава, в этом году невероятно хорош, особенно против Бенфики)
Удачи в ответной игре
Поздравляю Барсу с победой! Молодцы, что проявили характер в непростой ситуации. Ну и Рафа, как обычно красава, в этом году невероятно хорош, особенно против Бенфики)
Удачи в ответной игре