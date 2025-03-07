Гол Шомуродова принёс «Роме» победу над «Атлетиком» Бильбао в Лиге Европы

«Рома» обыграла «Атлетик» Бильбао (2:1) в матче 1/8 финала Лиги Европы.
Первый гол в игре на 50-й минуте забил нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс. На 56-й минуте защитник «Ромы» Анхелиньо сравнял счёт. На 86-й минуте красную карточку получил защитник «Атлетика» Йерай Альварес. В дополнительное ко второму тайму время гол Элдора Шомуродова принёс «Роме» победу.
Ответный матч между клубами состоится 13 марта.
Ай да Шома! Ай да Рома! Ай да Раньери!
Очень трудный матч был.
В Бильбао еще нужно сильно потрудится. Атлетик еще даст бой.
Ай да Шома! Ай да Рома! Ай да Раньери!
Очень трудный матч был.
В Бильбао еще нужно сильно потрудится. Атлетик еще даст бой.