Гол Шомуродова принёс «Роме» победу над «Атлетиком» Бильбао в Лиге Европы

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сегодня, 00:55

«Рома» обыграла «Атлетик» Бильбао (2:1) в матче 1/8 финала Лиги Европы.

Первый гол в игре на 50-й минуте забил нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс. На 56-й минуте защитник «Ромы» Анхелиньо сравнял счёт. На 86-й минуте красную карточку получил защитник «Атлетика» Йерай Альварес. В дополнительное ко второму тайму время гол Элдора Шомуродова принёс «Роме» победу.

Ответный матч между клубами состоится 13 марта.