«Челси» в гостях обыграл «Копенгаген» в Лиге конференций

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сегодня, 22:39

«Копенгаген» проиграл «Челси» (1:2) в матче 1/8 финала Лиги конференций.

Первый гол в игре на 47-й минуте забил защитник «Челси» Рис Джеймс. На 65-й минуте Энцо Фернандес удвоил преимущество «синих». На 80-й минуте защитник «Копенгагена» Габриэль Перейра отыграл один гол.

Ответный матч между командами состоится 13 марта.