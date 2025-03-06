«Челси» в гостях обыграл «Копенгаген» в Лиге конференций

«Копенгаген» проиграл «Челси» (1:2) в матче 1/8 финала Лиги конференций.
Первый гол в игре на 47-й минуте забил защитник «Челси» Рис Джеймс. На 65-й минуте Энцо Фернандес удвоил преимущество «синих». На 80-й минуте защитник «Копенгагена» Габриэль Перейра отыграл один гол.
Ответный матч между командами состоится 13 марта.
Вроде ничего не предсказывало такую нервную концовку.
Синие не хотели бить по воротам, датчане проявили уважение к Челси и не к ее продуманно с комбинацией забили. Датчане забили тоже неожиданно.
Потом начал судья чудить... штрафные долгие... карточки пошли, не всегда справедливые. Толкотня, нырки, снова карточки, тычки, удары и тд...
Плохой матч короче. Может в ответном тоже самое будет.
Вроде ничего не предсказывало такую нервную концовку.
Синие не хотели бить по воротам, датчане проявили уважение к Челси и не к ее продуманно с комбинацией забили. Датчане забили тоже неожиданно.
Потом начал судья чудить... штрафные долгие... карточки пошли, не всегда справедливые. Толкотня, нырки, снова карточки, тычки, удары и тд...
Плохой матч короче. Может в ответном тоже самое будет.
давно команда Мареска не побеждала)))
первый тайм безобразный в исполнении аристократов.
даже страшно представить, как Челси собирается в ЛЧ и ЛЕ играть с таким составом и этим тренером?
давно команда Мареска не побеждала)))
первый тайм безобразный в исполнении аристократов.
даже страшно представить, как Челси собирается в ЛЧ и ЛЕ играть с таким составом и этим тренером?