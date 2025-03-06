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«Челси» в гостях обыграл «Копенгаген» в Лиге конференций

сегодня, 22:39
КопенгагенЛоготип футбольный клуб Копенгаген1 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Копенгаген» проиграл «Челси» (1:2) в матче 1/8 финала Лиги конференций.

Первый гол в игре на 47-й минуте забил защитник «Челси» Рис Джеймс. На 65-й минуте Энцо Фернандес удвоил преимущество «синих». На 80-й минуте защитник «Копенгагена» Габриэль Перейра отыграл один гол.

Ответный матч между командами состоится 13 марта.

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Все комментарии
azkan
azkan
сегодня в 23:05
С нудной со скрипом, но с победой Челси!
Вроде ничего не предсказывало такую нервную концовку.
Синие не хотели бить по воротам, датчане проявили уважение к Челси и не к ее продуманно с комбинацией забили. Датчане забили тоже неожиданно.
Потом начал судья чудить... штрафные долгие... карточки пошли, не всегда справедливые. Толкотня, нырки, снова карточки, тычки, удары и тд...
Плохой матч короче. Может в ответном тоже самое будет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 22:52
свершилось.
давно команда Мареска не побеждала)))
первый тайм безобразный в исполнении аристократов.
даже страшно представить, как Челси собирается в ЛЧ и ЛЕ играть с таким составом и этим тренером?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:46
"Синие" довольно уверенно выступили в гостях.
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