Клопп примет участие в параде «Ливерпуля», если клуб выиграет Премьер-Лигу

Экс-тренер «Ливерпуля» сообщил о желании принять участие в чемпионском параде «красных», который состоится в случае победы клуба в АПЛ .

Да, планирую быть в Ливерпуле в это время, но буду находиться не в автобусе, а рядом с людьми, которых я видел, находясь в автобусе [во время предыдущего парада «Ливерпуля»].

Думаю, я приду на последнюю игру. Если честно, я не хотел бы приходить раньше, потому что не хочу сглазить. Если я буду на стадионе, то они могут проиграть. Так что я приду туда, когда все будет решено.