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Клопп примет участие в параде «Ливерпуля», если клуб выиграет Премьер-Лигу

вчера, 11:28

Экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил о желании принять участие в чемпионском параде «красных», который состоится в случае победы клуба в АПЛ.

Да, планирую быть в Ливерпуле в это время, но буду находиться не в автобусе, а рядом с людьми, которых я видел, находясь в автобусе [во время предыдущего парада «Ливерпуля»].

Думаю, я приду на последнюю игру. Если честно, я не хотел бы приходить раньше, потому что не хочу сглазить. Если я буду на стадионе, то они могут проиграть. Так что я приду туда, когда все будет решено.

На данный момент команда лидирует в таблице Премьер-Лиги (67 очков), у «Арсенала» со 2-й строчки 54 балла, но есть игра в запасе.

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сегодня в 06:44
Ливерпуль и Манчестер Сити чемпионы
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сегодня в 06:43
Идут в лидерах чемпионата Англии по футболу
112910415
112910415
вчера в 18:53
придётся принять !
Vilar
Vilar
вчера в 17:08
Он парад должен принимать, а не участвовать!
shur
shur
вчера в 16:21
...ключевое слово "ЕСЛИ", мощная перестраховка, а ещё и не сглазить! Так может Ред Буллса тяпнуть, окрыляет!!!
Икарус
Икарус ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 15:59
проваливается только Сити, все остальные на своих местах.
albucid
albucid
вчера в 15:07
- Это же Клопп!
- А мы его хлоп!!!
Karkaz
Karkaz ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 14:31
А когда топовые команды не проваливали сезон? Каждый сезон я слышу, что вот Челси, вот Арсенал, вот МЮ,, вот Ньюкасл, вот Тоттенхэм сейчас потолкаются. А на деле только Сити и Ливерпуль, ну и Арсенал где то вдалеке брыкается.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 13:55
Джерард не достоин быть чемпионом англии. Каки буффон не достоин быть ЧЕИЮМПИОНОМ ЛЧ. достоин тот кто смог, это не награда по совокупности
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 13:54
Вообще то уже все решено
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 13:41
не только Клоппа.
многие требуют, чтобы Джеррарду разрешили играть за Ливерпуль в последние 5 матчей, чтобы наконец то завоевал титул чемпиона)))
у Клоппа своей работы навалом, его Лейпциг лихорадит.
а игрокам Ливерпуля оставить самим отпраздновать и насладиться моментом
jn2m2xk66ejn
jn2m2xk66ejn
вчера в 13:28
Клопп будет почётным гостем, его заслуга тоже там присутствует
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:27
И дадут тогда Юргену , для участия , почётный барабан...)
3ton
3ton
вчера в 13:05
Ливерпулю трудно будет не выиграть чемпионат , когда все топовые команды АПЛ провалили сезон , а Сити показывает худший сезон при Гвардиоле.
Вещий
Вещий
вчера в 12:46
Если Ливер не переиграет сам себя то парад состоится.
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 12:32
Он примет участие если выиграют, а если не выиграют, то не примет?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:21, ред.
Это типа чтобы примазаться к успеху если что? Великие тоже не чураются попиариться лишний раз
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 11:58
Пива пусть выпьет, недопил в своё бытие
Гость
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