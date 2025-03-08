Клопп примет участие в параде «Ливерпуля», если клуб выиграет Премьер-Лигу

Экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил о желании принять участие в чемпионском параде «красных», который состоится в случае победы клуба в АПЛ.
Да, планирую быть в Ливерпуле в это время, но буду находиться не в автобусе, а рядом с людьми, которых я видел, находясь в автобусе [во время предыдущего парада «Ливерпуля»].
Думаю, я приду на последнюю игру. Если честно, я не хотел бы приходить раньше, потому что не хочу сглазить. Если я буду на стадионе, то они могут проиграть. Так что я приду туда, когда все будет решено.
На данный момент команда лидирует в таблице Премьер-Лиги (67 очков), у «Арсенала» со 2-й строчки 54 балла, но есть игра в запасе.
- А мы его хлоп!!!
- А мы его хлоп!!!
многие требуют, чтобы Джеррарду разрешили играть за Ливерпуль в последние 5 матчей, чтобы наконец то завоевал титул чемпиона)))
у Клоппа своей работы навалом, его Лейпциг лихорадит.
а игрокам Ливерпуля оставить самим отпраздновать и насладиться моментом
многие требуют, чтобы Джеррарду разрешили играть за Ливерпуль в последние 5 матчей, чтобы наконец то завоевал титул чемпиона)))
у Клоппа своей работы навалом, его Лейпциг лихорадит.
а игрокам Ливерпуля оставить самим отпраздновать и насладиться моментом