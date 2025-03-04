ЦСКА в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА проведёт ретро-матч

ЦСКА в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА организует матч с участием легенд клуба и мирового футбола. В сообщении «армейцев» сказано:
Гала-матч в рамках празднования 20-летия победы в Кубке УЕФА с участием легенд ПФК ЦСКА и мировых звезд футбола. Матч состоится 18 мая на «ВЭБ Арене».
В составе ПФК ЦСКА под руководством Валерия Газзаева сыграют: Игорь Акинфеев, Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Чиди Одиа, Ролан Гусев, Вагнер Лав, Даниэль Карвальо и другие легенды клуба.
Состав сборной Кубка будет сформирован из звезд мирового футбола, игравших против «армейцев» в той еврокубковой кампании – в него войдут игроки, выступавшие за «Челси», «Порту», «ПСЖ», «Бенфику», «Партизан», «Осер», «Парму» и «Спортинг».
Если осуществится - посмотрю ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Если осуществится - посмотрю ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Жду и надеюсь. Удачи руководству ЦСКА.
Жду и надеюсь. Удачи руководству ЦСКА.
В 2034 году не забыть, провести матч в честь 10-летия победы.
В 2034 году не забыть, провести матч в честь 10-летия победы.