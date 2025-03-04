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ЦСКА в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА проведёт ретро-матч

сегодня, 17:27

ЦСКА в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА организует матч с участием легенд клуба и мирового футбола. В сообщении «армейцев» сказано:

Гала-матч в рамках празднования 20-летия победы в Кубке УЕФА с участием легенд ПФК ЦСКА и мировых звезд футбола. Матч состоится 18 мая на «ВЭБ Арене».

В составе ПФК ЦСКА под руководством Валерия Газзаева сыграют: Игорь Акинфеев, Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Чиди Одиа, Ролан Гусев, Вагнер Лав, Даниэль Карвальо и другие легенды клуба.

Состав сборной Кубка будет сформирован из звезд мирового футбола, игравших против «армейцев» в той еврокубковой кампании – в него войдут игроки, выступавшие за «Челси», «Порту», «ПСЖ», «Бенфику», «Партизан», «Осер», «Парму» и «Спортинг».

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:19, ред.
Вот и всё, что нам остаётся, - вспоминать былое. Хорошее, доброе. Даже не верится, что ЭТО когда - то было. С нами...для нас...для всех.
Lbvfd
Lbvfd
сегодня в 20:15
Хотелось бы увидеть по ТВ этот матч. Очень интересный матч будет.
shur
shur ответ xu6nmn9ah7tg (раскрыть)
сегодня в 20:06
...и Игорь такой молодой....
shlomo
shlomo
сегодня в 19:46
Хорошо придумали... теперь бы это все официально по телеку бы показали...
Датак
Датак
сегодня в 19:40
Когда билеты в продажу поступят?
xu6nmn9ah7tg
xu6nmn9ah7tg
сегодня в 19:37
20 лет прошло, а Акинфеев всё ещё в строю!
shur
shur
сегодня в 19:33
....эх бы до дня Победы, до 9-Мая, провести ! За ЦСКА, за Победу, за Родину...!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:30
Респект, история важна
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 19:09
И еще очень важно, что ЦСКА стал первым российским клубом, завоеввшим такой трофей.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 18:46
Завоевать Кубок УЕФА тогда было значительно тяжелее, чем сейчас выиграть Лигу Европы. В Кубке УЕФА в то время играли те, кто ныне борется за Лигу чемпионов, то есть самые стабильные команды Европы. Годовщина победы заслуживает того, чтобы ее достойно отметить.
drug01
drug01
сегодня в 18:45
Эх как это было давно... Но приятно вспомнить!!!
awkvr4kt5xkf
awkvr4kt5xkf
сегодня в 18:31
Было время, можно и вспомнить
derrik2000
derrik2000
сегодня в 18:14
Хорошая задумка!
Если осуществится - посмотрю ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 18:14
Задумка великолепная, дай Бог свершится и мы увидим игру легенд.
Жду и надеюсь. Удачи руководству ЦСКА.
lotsman
lotsman
сегодня в 18:12
Хорошая идея. Но соберут ли состав соперников? Сложно будет это сделать.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 18:04
Вспомнил пофамильно. Не чета сегодняшней мелюзге, разрекламированной сверх меры.
Vilar
Vilar
сегодня в 18:03
Идея хорошая. Сегодня живём вчерашним днём, и играем с Брунеем.
В 2034 году не забыть, провести матч в честь 10-летия победы.
felix
felix
сегодня в 18:01
Неожиданно, думаю интересный матч будет)
112910415
112910415
сегодня в 17:50
задумка-то крутая !
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
сегодня в 17:46
Удачи в реализации идеи! Буду ждать, надеяться и верить!
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