ЦСКА в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА проведёт ретро-матч

ЦСКА в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА организует матч с участием легенд клуба и мирового футбола. В сообщении «армейцев» сказано:

Гала-матч в рамках празднования 20-летия победы в Кубке УЕФА с участием легенд ПФК ЦСКА и мировых звезд футбола. Матч состоится 18 мая на « ВЭБ Арене».

В составе ПФК ЦСКА под руководством Валерия Газзаева сыграют: Игорь Акинфеев, Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Чиди Одиа, Ролан Гусев, Вагнер Лав, Даниэль Карвальо и другие легенды клуба.