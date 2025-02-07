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Директор «Аль-Насра»: «Устроим праздник по поводу 1000 голов Роналду»

вчера, 21:23

Коммерческий директор «Аль-Насра» Жорди Дюранте рассказал источнику о том, как работать в клубе, в котором выступает нападающий Криштиану Роналду.

Очень просто. Он помогает всем в клубе быть более профессиональными и привлекает к нам внимание иностранцев. Его присутствие во всех рабочих процессах влияет на наше развитие. Его профессионализм проявляется во всём.

Я уверен, что он забьёт тысячу голов во время выступлений за «Аль-Наср». По этому поводу мы устроим большой праздник.

7 февраля португалец забил 924-й гол в своей карьере — это произошло в матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии с командой «Аль-Фейха» (3:0).

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Все комментарии
andromend
andromend ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 03:35
Ну,у Пеле то побольше будет. А так,конечно результат хороший.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 22:58
А когда будут "танцы" по поводу первого трофея в песках?.. 🤭🤣💃
протон
протон
вчера в 22:19
Даже никто и не сомневается. Ждем
Niagara
Niagara
вчера в 22:16
Думаю не дотянет
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:45
Легенду нужно поддерживать и перенимать от него опыт...
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:39
Конечно устроите праздник... Это будет первое подобное мероприятие в мире - любому футбольному клубу в любой стране почётно иметь в своём составе игрока, забившего первым одну тысячу голов. Аль-Наср сделает всё, чтобы помочь Роналду достичь этого фантастического результата. Ради рекорда клуб готов потратиться на качественных партнёров для Криштиану.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:29
С радужными флагами))
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