Директор «Аль-Насра»: «Устроим праздник по поводу 1000 голов Роналду»

Коммерческий директор «Аль-Насра» Жорди Дюранте рассказал источнику о том, как работать в клубе, в котором выступает нападающий .

Очень просто. Он помогает всем в клубе быть более профессиональными и привлекает к нам внимание иностранцев. Его присутствие во всех рабочих процессах влияет на наше развитие. Его профессионализм проявляется во всём.

Я уверен, что он забьёт тысячу голов во время выступлений за «Аль-Наср». По этому поводу мы устроим большой праздник.