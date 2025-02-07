Директор «Аль-Насра»: «Устроим праздник по поводу 1000 голов Роналду»

Коммерческий директор «Аль-Насра» Жорди Дюранте рассказал источнику о том, как работать в клубе, в котором выступает нападающий Криштиану Роналду.
Очень просто. Он помогает всем в клубе быть более профессиональными и привлекает к нам внимание иностранцев. Его присутствие во всех рабочих процессах влияет на наше развитие. Его профессионализм проявляется во всём.
Я уверен, что он забьёт тысячу голов во время выступлений за «Аль-Наср». По этому поводу мы устроим большой праздник.
7 февраля португалец забил 924-й гол в своей карьере — это произошло в матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии с командой «Аль-Фейха» (3:0).