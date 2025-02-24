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Иленчич объяснил, почему отпраздновал гол перед Месси в стиле Роналду

вчера, 15:44
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами2 : 2Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк СитиМатч завершен

Защитник «Нью-Йорк Сити» Митя Иленчич забил гол в матче МЛС с «Интер Майами» (2:2).

Футболист отпраздновал гол в стиле Криштиану Роналду, за команду из Флориды выступает Лионель Месси. Иленчич объяснил свой поступок.

Что касается празднования, я большой фанат Криштиану, по правде сказать. Моей мечтой было сделать это перед Месси.

Я бы сказал, что это показывает мою веру в себя. Я очень, очень рад, что это случилось.

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Все комментарии
uzrd8qe5j28g
uzrd8qe5j28g
вчера в 20:51
Мечта осуществилась, можно спать спокойно
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:36
Митя Иленчич: "Теперь я стал похож на своего кумира".
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:24
Ну всё... тоже теперь будет с дырявыми "мужчинками" на яхте кататься.
Ну надо же своему кумиру соответствовать.
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:38
Месси ему это не простит
adekvat
adekvat
вчера в 18:26
Еще один попугай нарисовался.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 17:41
Значит не видать тебе трофеев.. Пфф.. 🤭😀
112910415
112910415
вчера в 17:08
это нормально, это часть шоу !
протон
протон
вчера в 16:34
мечта исполнилась, порадуемся за человека. А Месси это улыбнуло.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:27
То есть у 20летнего Иленчича , не желание стремится хоть чуть , чуть приблизится на протяжении всей своей карьеры к уровню своего кумира , а хоть немного урвать "дешманской" славы и сиюминутного хайпа.
А потом заявить - "Я бы сказал, что это показывает мою веру в себя " - э нет Иленчич это показывает , что ты идиот...
Эх Митя, Митя...)
94g37j35e6jm
94g37j35e6jm
вчера в 16:27
Товарищ явно с головой не дружит, захотел выпендиться перед Месси, тот очевидно, долго смеялся.
69Haya96
69Haya96
вчера в 16:15
Интересно, что он совершил глупость, но все равно гордится этим. Жесть..))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:08
Желчь ещё та)))
Днище.
амурец
амурец
вчера в 16:07
Ну и молодец
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