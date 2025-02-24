Иленчич объяснил, почему отпраздновал гол перед Месси в стиле Роналду

Защитник «Нью-Йорк Сити» Митя Иленчич забил гол в матче МЛС с «Интер Майами» (2:2).
Футболист отпраздновал гол в стиле Криштиану Роналду, за команду из Флориды выступает Лионель Месси. Иленчич объяснил свой поступок.
Что касается празднования, я большой фанат Криштиану, по правде сказать. Моей мечтой было сделать это перед Месси.
Я бы сказал, что это показывает мою веру в себя. Я очень, очень рад, что это случилось.
А потом заявить - "Я бы сказал, что это показывает мою веру в себя " - э нет Иленчич это показывает , что ты идиот...
Эх Митя, Митя...)
А потом заявить - "Я бы сказал, что это показывает мою веру в себя " - э нет Иленчич это показывает , что ты идиот...
Эх Митя, Митя...)