Иленчич объяснил, почему отпраздновал гол перед Месси в стиле Роналду

Защитник «Нью-Йорк Сити» забил гол в матче МЛС с «Интер Майами» (2:2).

Футболист отпраздновал гол в стиле Криштиану Роналду, за команду из Флориды выступает . Иленчич объяснил свой поступок.

Что касается празднования, я большой фанат Криштиану, по правде сказать. Моей мечтой было сделать это перед Месси.

Я бы сказал, что это показывает мою веру в себя. Я очень, очень рад, что это случилось.