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«Интер» одержал волевую победу над «Монцей» в чемпионате Италии

сегодня, 00:42
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)3 : 2Логотип футбольный клуб МонцаМонцаМатч завершен

«Интер» обыграл «Монцу» в матче 28-го тура Серии А (3:2).

На 32-й минуте гости вышли вперёд усилиями Самуэле Биринделли. Удвоил преимущество команды Бальде Кейта на 44-й. Марко Арнаутович на 45+1-й сократил отставание миланского клуба в счёте. Хакан Чалханоглу на 64-й восстановил равенство. Автогол Гиоргоса Кириакопулоса на 78-й позволил «нерадзурри» одержать победу в игре.

«Интер» лидирует в чемпионате Италии (61 очко). «Монца» идёт 20-й (14 баллов).

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Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 08:04
Понравилась Монца.... очень хорошо играли против лидера...
112910415
112910415
сегодня в 06:20
Интер играет ИНТЕРесно !
матос
матос
сегодня в 04:58
69% владения мячом и хренова куча ударов от Интера. Тюраму не повезло , счет мог быть и крупнее. Весь 2й тайм держали Монцу в осаде. Надеюсь у поляка не оч серьезная травма. С победой Интер.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 04:22
С днем рождения самый лучший клуб в мире Интернационале!
drug01
drug01
сегодня в 01:48
Сегодня Интер просто был молодец!.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:59
суббота просто огненная))
все лидеры Бундеслиги проиграли.
миланские гранды сотворили камбэки.
посмотрим, что покажут МЮ - Арсенал
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:49, ред.
Интер и Милан сегодня отработали почти по одному сценарию - оба отыгрались со счета 2:0, оба победили с одинаковым счётом... Вот только Интер по прежнему борется за Скудетто, а Милан сегодня лишь отсрочил отставку своего главного тренера. С победой, Интер!!!
Capral
Capral
сегодня в 00:48
В двух последних матчах этого тура в Серии А, с участием Интера и Милана было забито ДЕСЯТЬ мячей, что говорит о высоком уровне итальянского футбола. Почти как в хоккее... Куда там АПЛ.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 00:45
Фух, никаких нервов не хватит с этим футболом!
Всех Интеристов с победой!
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