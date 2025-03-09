«Интер» одержал волевую победу над «Монцей» в чемпионате Италии

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сегодня, 00:42

«Интер» обыграл «Монцу» в матче 28-го тура Серии А (3:2).

На 32-й минуте гости вышли вперёд усилиями Самуэле Биринделли. Удвоил преимущество команды Бальде Кейта на 44-й. Марко Арнаутович на 45+1-й сократил отставание миланского клуба в счёте. Хакан Чалханоглу на 64-й восстановил равенство. Автогол Гиоргоса Кириакопулоса на 78-й позволил «нерадзурри» одержать победу в игре.

«Интер» лидирует в чемпионате Италии (61 очко). «Монца» идёт 20-й (14 баллов).