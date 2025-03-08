«Ливерпуль» одержал победу над «Саутгемптоном»

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вчера, 19:59

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» в матче 28-го тура АПЛ (3:1).

На 45+1-й минуте гости вышли вперёд — голом отметился Уильям Смоллбоун. На 52-й мерсисайдцы отыгрались усилиями Дарвина Нуньеса. Мохамед Салах реализовал пенальти на 54-й и 88-й минуте.

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии (70 очков). «Саутгемптон» идёт 20-м (9 баллов).