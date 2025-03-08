Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Ливерпуль» одержал победу над «Саутгемптоном»

вчера, 19:59
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 1Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» в матче 28-го тура АПЛ (3:1).

На 45+1-й минуте гости вышли вперёд — голом отметился Уильям Смоллбоун. На 52-й мерсисайдцы отыгрались усилиями Дарвина Нуньеса. Мохамед Салах реализовал пенальти на 54-й и 88-й минуте.

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии (70 очков). «Саутгемптон» идёт 20-м (9 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Байер» уступил «Вердеру»
Вчера, 19:28
Дортмундская «Боруссия» потерпела поражение от «Аугсбурга»
Вчера, 19:27
«Бавария» проиграла «Бохуму» в поединке Бундеслиги
Вчера, 19:23
ЦСКА в добавленное время вырвал победу у «Химок»
Вчера, 18:54
«Ноттингем Форест» обыграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии
Вчера, 17:23
«Зенит» обыграл «Факел» в матче Премьер-Лиги
Вчера, 16:28
Сортировать
Все комментарии
Expert soccer
Expert soccer ответ lk_483777 (раскрыть)
сегодня в 08:24
Один разок МС летом не усилились и усе.....посыпались....Пепка не может, шейхи помогут, ждем могучих нефтяных летних трат МС
lk_483777
lk_483777
вчера в 22:58
Болелы мс подъехали.
Теперь до последнего тура будут говорить, что Ливерпуль тянут судьи и другие топ клубы, которые сейчас в упадке. Facepalm
Вам реально делать нечего😂
Dudikoff
Dudikoff ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:01
Ливерпуль тащат к чемпионству не судьи, а Манси, Арсенал и Челси))
матос
матос
вчера в 21:56
Ливерпуль с победой. Очередной шаг к чемпионству сделан.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 21:50
Достойным чемпионом был Сити, выигравший все и всех честно, без пенальти
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Niagara (раскрыть)
вчера в 21:49
Вы серьезно? это бессовестное воровоство святых, их обокрал рефери.
Ливерпуль не наиграл на победу, ее подарил судья
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 21:47
Ливерпуль Клопа был пушкой, но и там Манэ часто симулировал и Салах.
А сегодня левейшей пенкой вернули в игру
Niagara
Niagara ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:47
какие еще судьи? ливер очень хорошо играет, ну кроме матча в Париже
протон
протон
вчера в 21:36
Дарвин конечно "человек и пароход" в хорошем смысле, этот матч как зеркало всего сезона для него, в любом случае всех с победой, хотел сказать дежурной, но первый тайм пожарили порой играя на малом газу.
Karkaz
Karkaz
вчера в 21:36
Наконец то за последние годы будет достойный чемпион. Осталось чтоб и МЮ подтянулся.
DVL
DVL
вчера в 20:38
Болеть за красных это как смотреть боевики из 80-90 годов. Когда главный герой получает по полной, после собирает волю в кулак и побеждает. Если описать вкратце). Все красных с победой! Еще один шаг к чемпионству!!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:29
Очередной шаг вперёд, к чемпионству
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 20:28
Челси? МанСити?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 20:26
а криштиану роналду царь клоунов, раз пенальти любит больше))
судьи к Ливерпулю лояльны.
дарвина можно было удалять, пенальти на куанса ставить.
с саутгемптоном всегда игры непростые.
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:26
Лучшие футбольные клубы в истории
1 Реал
2 Барселона
3 Ливерпуль
4 Бавария
5 Мю
6 Милан
7 Интер
8 Ювентус
9 Арсенал
10 Аякс
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:22
Салах клоун только пенечки забивает
YNWA
YNWA
вчера в 20:20
Красных с волевой победой!
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:19
В кое то веки забил Дарвин! С Победой болел Ливерпуля!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:18
Ливерпуль в этом сезоне чемпион АПЛ. В этом не сомневаюсь....
69Haya96
69Haya96
вчера в 20:13
Отвратительный первый тайм от «Ливерпуля» и две минуты игры во втором тайме...)) Алиссон и Ван Дейк сделали что-то странное в конце первого тайма...

Салах поднялся на почетное третье место по голам за «Ливерпуль». Ну что ж, похоже, первое место в Премьер-Лиге у них в этом сезоне уже никто не отнимет. Завтра у Арсенала есть тяжелый матч против МЮ, хотя может и будет легче, сразу не определишь. Если они потеряют очки, даже два, то догнать Ливерпуль будет уже из области фантастики.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:12
Ливерпуль одержал очередную трудную победу - ему пришлось отыгрываться в матче с командой, которая занимает в турнирной таблице последнее место. Такая напряжённая борьба свидетельствует о силе АПЛ. Там каждый может выиграть у каждого. Правда есть опасения за ответную встречу с ПСЖ. Надеюсь, Ливерпуль развеет все сомнения и выйдет в следующий этап Лиги чемпионов.
112910415
112910415
вчера в 20:12
так или иначе - движутся к золоту !
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 20:11
ну почему надо постоянно создавать сами себе проблемы?!?!?!?!?
ну забейте гол для начала потом уже играйте по счету, соперник начнет раскрываться - ищите шансы для второго и тп.
нет же приезжает явный аутсайдер, команда которая до этого забила всего 19 мячей и обязательно надо пропустить от них, а потом героически выравнивать положение....

Ливерпуль с волевой и важной победой, так держать дистанцию и дальше!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:03
Судьи за уши тащат Ливерпуль, даже Лестер так не тащили
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 