«Ливерпуль» одержал победу над «Саутгемптоном»

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» в матче 28-го тура АПЛ (3:1).
На 45+1-й минуте гости вышли вперёд — голом отметился Уильям Смоллбоун. На 52-й мерсисайдцы отыгрались усилиями Дарвина Нуньеса. Мохамед Салах реализовал пенальти на 54-й и 88-й минуте.
«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии (70 очков). «Саутгемптон» идёт 20-м (9 баллов).
ну забейте гол для начала потом уже играйте по счету, соперник начнет раскрываться - ищите шансы для второго и тп.
нет же приезжает явный аутсайдер, команда которая до этого забила всего 19 мячей и обязательно надо пропустить от них, а потом героически выравнивать положение....
Ливерпуль с волевой и важной победой, так держать дистанцию и дальше!!!
ну забейте гол для начала потом уже играйте по счету, соперник начнет раскрываться - ищите шансы для второго и тп.
нет же приезжает явный аутсайдер, команда которая до этого забила всего 19 мячей и обязательно надо пропустить от них, а потом героически выравнивать положение....
Ливерпуль с волевой и важной победой, так держать дистанцию и дальше!!!