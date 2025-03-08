ПСЖ с Сафоновым в составе крупно обыграл «Ренн»

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вчера, 20:55

«Ренн» проиграл ПСЖ в матче 25-го тура чемпионата Франции (1:4).

На 27-й минуте парижская команда вышла вперёд — голом отметился Брэдли Баркола. Гонсалу Рамуш на 50-й удвоил преимущество гостей. В составе хозяев поля Лилиан Брассье на 52-й сократил отставание в счёте. Усман Дембеле на 90+1-й увеличил преимущество «Пари Сен-Жермен», на 90+3-й сделал дубль.

Ворота гостей защищал российский вратарь Матвей Сафонов.