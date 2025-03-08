ПСЖ с Сафоновым в составе крупно обыграл «Ренн»

«Ренн» проиграл ПСЖ в матче 25-го тура чемпионата Франции (1:4).
На 27-й минуте парижская команда вышла вперёд — голом отметился Брэдли Баркола. Гонсалу Рамуш на 50-й удвоил преимущество гостей. В составе хозяев поля Лилиан Брассье на 52-й сократил отставание в счёте. Усман Дембеле на 90+1-й увеличил преимущество «Пари Сен-Жермен», на 90+3-й сделал дубль.
Ворота гостей защищал российский вратарь Матвей Сафонов.
«Ренн» занимает 11-е место в Лиге 1 (29 очков). ПСЖ лидирует (65 баллов).
Во имя футбола , во имя любви к футболу во имя лучшего будущего .
Об'ективность , доброжелательность , эстетика .
Во имя футбола , во имя любви к футболу во имя лучшего будущего .
Об'ективность , доброжелательность , эстетика .
В АПЛ тоже нет конкуренции, ещё и хоккея с теннисом до полна.
В АПЛ тоже нет конкуренции, ещё и хоккея с теннисом до полна.
А вот когда Астон Вилла дрючит Ливерпуль, который был действующим чемпионом 7-1. Или МЮ рвет Арсенал 8-2, МС - Челси 6-0. Вот это посмешище.
Ср... на грузина. Очень интересно. А чего вот такие комментарии начали появляться только после его перехода? И почему именно в теме клуба в который он перешёл, а не скажем в теме Марселя?
А вот когда Астон Вилла дрючит Ливерпуль, который был действующим чемпионом 7-1. Или МЮ рвет Арсенал 8-2, МС - Челси 6-0. Вот это посмешище.
Ср... на грузина. Очень интересно. А чего вот такие комментарии начали появляться только после его перехода? И почему именно в теме клуба в который он перешёл, а не скажем в теме Марселя?