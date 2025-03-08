Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2024/2025

ПСЖ с Сафоновым в составе крупно обыграл «Ренн»

вчера, 20:55
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн1 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Ренн» проиграл ПСЖ в матче 25-го тура чемпионата Франции (1:4).

На 27-й минуте парижская команда вышла вперёд — голом отметился Брэдли Баркола. Гонсалу Рамуш на 50-й удвоил преимущество гостей. В составе хозяев поля Лилиан Брассье на 52-й сократил отставание в счёте. Усман Дембеле на 90+1-й увеличил преимущество «Пари Сен-Жермен», на 90+3-й сделал дубль.

Ворота гостей защищал российский вратарь Матвей Сафонов.

«Ренн» занимает 11-е место в Лиге 1 (29 очков). ПСЖ лидирует (65 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Ливерпуль» одержал победу над «Саутгемптоном»
Вчера, 19:59
«Байер» уступил «Вердеру»
Вчера, 19:28
Дортмундская «Боруссия» потерпела поражение от «Аугсбурга»
Вчера, 19:27
«Бавария» проиграла «Бохуму» в поединке Бундеслиги
Вчера, 19:23
ЦСКА в добавленное время вырвал победу у «Химок»
Вчера, 18:54
«Ноттингем Форест» обыграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии
Вчера, 17:23
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:21
Разный класс команд 🤷‍♂️
112910415
112910415
сегодня в 06:16
наверно, чемпионами будут ! )
матос
матос
сегодня в 05:05
Удивляюсь Ренну , ведь Пино один из богатейших людей европы а за титулы и не борются.
Roman73
Roman73
вчера в 22:30, ред.
Любители футбола , болельщики , знатоки , люди переживающие за российский футбол . Чтобы помочь делу надо пропагандировать лучшие образцы , прививать хороший , эстетический вкус массам болельщиков , молодежи , детям . Надо спрятать подальше ненависть , зависть , злорадство , стать абсолютно об'ективными и пропагандировать красоту , эстетику , отмечать малейшие подвижки и позитив независимо от предпочтении и симпатии , не единственно по счету на табло .
Во имя футбола , во имя любви к футболу во имя лучшего будущего .
Об'ективность , доброжелательность , эстетика .
Roman73
Roman73
вчера в 22:11
Хвича прибавил . Его воздействие на игру становится все больше .
ejqyy6j4ds97
ejqyy6j4ds97
вчера в 22:07
Свой мяч Матвей пропустил, а к крупной победе он здесь не причастен
protest58us
protest58us
вчера в 22:06
Лига 1 чуть сильнее рпл))))
Drotik
Drotik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:05
Ну, конечно, т.е. грузина не было в Лиге 1, не было и комментариев в теме ПСЖ о том, что это слабый чемпионат. Совпадение, не думаю.

В АПЛ тоже нет конкуренции, ещё и хоккея с теннисом до полна.
Capral
Capral ответ Drotik (раскрыть)
вчера в 22:02
Да никак это не связано с грузином. А что касается разгромов, то это лишний раз подчеркивает отсутствие конкуренции во Франции, где чемпион известен еще до начала чемпионата. Это нормально?
adekvat
adekvat
вчера в 22:02
Если бы не аллиментщик ПСЖ продул бы. Ха.
Drotik
Drotik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:47
Да, нормально. Ренн одиннадцатая команда Лиги 1. ПСЖ безоговорочный лидер. То что лучший клуб дерёт аутсайдера это норма.
А вот когда Астон Вилла дрючит Ливерпуль, который был действующим чемпионом 7-1. Или МЮ рвет Арсенал 8-2, МС - Челси 6-0. Вот это посмешище.

Ср... на грузина. Очень интересно. А чего вот такие комментарии начали появляться только после его перехода? И почему именно в теме клуба в который он перешёл, а не скажем в теме Марселя?
Niagara
Niagara
вчера в 21:45
без петушка, черепашки и месси играют лучше, хотя у них абсолютно никакой конкуренции
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:43
Жаль Сафонов не забил, было бы 1-5
drug01
drug01
вчера в 21:40
Очень хорошо что Сафонов держит марку России!
Capral
Capral ответ Drotik (раскрыть)
вчера в 21:39
А для нормального человека- подобное нормально?! Это же ты вечно шипел на АПЛ, что там хоккейные результаты недостойные футбола, а теперь, что- всё нормально стало?! Ср...ть мне на твоего грузина, с ним или без него.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:28
Жаль только, что на ноль не отыграл...
Drotik
Drotik
вчера в 21:24
Нормальный чемпионат. Я так понимаю, нападки начались только из-за переезда туда грузина. До этого ничего подобного не было.
2rprfckw99jr
2rprfckw99jr
вчера в 21:08
Сорри, если душню, но заголовок составлен неграмотно. Если читать как есть, то получается, что Сафонов играл за Ренн. Правильно, на мой взгляд будет: "ПСЖ с Сафоновым в составе крупно обыграл Ренн"
Capral
Capral
вчера в 20:57
Ну и чемпионат. Пародия и посмешище- в одном лице...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 