Московское «Динамо» разгромило «Динамо» из Махачкалы

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вчера, 21:29

Московское «Динамо» обыграло махачкалинское в матче 20-го тура РПЛ (4:0).

На 7-й минуте счёт открыл Мехди Эль Маухуб. Ярослав Гладышев на 46-й удвоил преимущество московской команды. Даниил Фомин на 65-й отметился третьим голом. Ещё одним забитым мячом отличился Фабиан Бальбуэна на 84-й.

Столичный клуб занимает 4-е место в чемпионате России (39 очков). Дагестанцы идут 13-ми (18 баллов).