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Московское «Динамо» разгромило «Динамо» из Махачкалы

вчера, 21:29
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Московское «Динамо» обыграло махачкалинское в матче 20-го тура РПЛ (4:0).

На 7-й минуте счёт открыл Мехди Эль Маухуб. Ярослав Гладышев на 46-й удвоил преимущество московской команды. Даниил Фомин на 65-й отметился третьим голом. Ещё одним забитым мячом отличился Фабиан Бальбуэна на 84-й.

Столичный клуб занимает 4-е место в чемпионате России (39 очков). Дагестанцы идут 13-ми (18 баллов).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:14
предъявлены амбиции в преддверии финиша !
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:29
Травма Тюкавина мобилизовала команду.... Ну и Личку можно поздравить.
Capral
Capral ответ Ев17 (раскрыть)
сегодня в 00:03
Да не собираюсь я навязывать тебе моё мнение. Я давно всё понял.))) По одному твоему комментарию- типа "мясо", уже стало всё понятно. Уважающий себя болельщик, независимо от того, за кого он болеет- никогда не оскорбит Спартак или ЦСКА подобными словами- "мясо" или "конюшня", к примеру... А всё это, от незнания истории Великих Клубов, и от неуважения к самому себе. И после твоего коммента в адрес Захаряна, тоже, я многое понял. Поэтому, сильно не переживай, всё нормально.
Ев17
Ев17 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:49
с чего бы ? навязать своё мнение мне не получится, попытайся с кем-нибудь другим, чужие деньги считать не буду, кто там банкир, а кто ростовщик, без меня "экспертов" хватает
galem72
galem72
вчера в 23:13
Динамики красавцы! Вскрыли автобусное образование у себя дома. Так держать и здоровой конкуренции!
Capral
Capral
вчера в 23:11
протон.

Это всё слова- избитые фразы и заверения. Всё это мы знаем и слышали много раз. Махачкала впервые в вышке, опыта мало, мастерства еще меньше. Команда собрана из средних игроков или даже ниже среднего. Возможно, получится остаться в вышке, ну а нет- значит не судьба... Но повторюсь, в начале сезона- мне команда очень понравилась, и прежде всего- тренерской мыслью. А сейчас, как получится. Обидно, Махачкале должно было быть в 1-м круге, когда команда, пострадала, из-за явной судейской ошибки, после несуществующего штрафного на Тюкавине. А сегодня- это ожидаемо.
протон
протон
вчера в 23:03
Capral согласен. Вот еще слова Газизова "Считаю, что команда на сборах хорошо поработала, все довольны и настроены на возобновление сезона. Настрой боевой, все хотят решать поставленные задачи. Теперь всё увидим на поле."
А что то идёт не так. Игрокам которые постятся, особенно будет трудно играть, это почти месяц
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 22:42
Динамо Махачкала!
Vilar
Vilar
вчера в 22:21
Расстреляли Волка - жаль, парня. Тяжело без обороны 90 минут играть.
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 22:21, ред.
В начале нулевых было создано минифутбольное московское ДИНАМО. Были серьезные спонсоры, и команда, в течении 14лет побеждала и громила соперников. 11 раз была чемпионом России, выигрывала кубок страны и один раз побеждала в ЛЧ. Но спустя годы, спонсоры стали отходить от команды- надоела игрушка, и нашли себе другую забаву... И всё, нет больше команды. Тоже самое случилось с нашим водным поло, когда команду не пустили, даже в родной бассейн, потому что платить было нечем. То же- ждет и футбол, вспомнишь меня...
Gotlib
Gotlib ответ Ев17 (раскрыть)
вчера в 22:17, ред.
Начальству тоже не помешало бы это лекарство.
Capral
Capral ответ Ев17 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:14
Научись Уважать историю Великого Клуба, который, в отличие от ростовщиков- всегда был, есть и будет настоящим, а не дешевой банкирской подмёткой!!! И запомни, сейчас или потом- клуб надоест ростовщикам, потому что клуб, сейчас- это игрушка ВТБ, а игрушки как известно, даже самые любимые и дорогие- со временем надоедают...
Viollator
Viollator
вчера в 22:13
Тренер не объяснял полевым, что за воротника всех рвём ? Что в команде происходит ?
Храневец
Храневец ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:13
Да ,Виктор , деньги первые после Бога !!!!Отт великого клуба ничего не осталось почти , название да буква Д на футболке !!!!!!Кто виноват , что делать ?????
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:07
Всё нормально. 🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝Просто, мне, как человеку столько лет болеющего за настоящее Динамо, неприятно смотреть на эту мерзость в лице ростовщиков. Все телевидение за...ли своей 56ьной рекламой. Уже и до мировой классики добрались, с...и.
И это называется Динамо?
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 22:05
На радость динамовским болельщикам. Болельщики любят когда много голов.
Futurista
Futurista ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 22:04
Отвечу через пару туров)...
Храневец
Храневец ответ Futurista (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:01
    Futurista
    Futurista ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:59
    Конечно дружище...это я и имел в виду...название они к сожалению не поменяли 🤝...ну это в любом случае фигуральное выражение без намёка на оскорбление...имел в виду то, что на любую ситуацию можно посмотреть с разных сторон)...
    Capral
    Capral ответ Futurista (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 21:56
    Дружище, я Вас слегка поправлю: не Динамо, а ростовщики. Динамо, никогда, ни чью задницу не нюхало- это удел банкиров позорных...)))
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 21:47
    Динамо дышит в спину Спартаку в довесок ко всему напряжению которое свалилось на красно-белых. Чем дальше тем страшнее
    Capral
    Capral
    вчера в 21:47, ред.
    протон.

    Махачкала неплохо начинала чемпионат и показывала при этом довольно зрелую игру. Но видимо играли пока силы были. А как запал кончился- закончилась и игра. Класса и мастерства большого нет- вот и результат. А Локо не намного лучше Махачкалы, что и показала вчерашняя игра с Ахматом, где паровозы, можно сказать отскочили. Ничего удивительного. Сейчас махачкалинцы на своем привычном месте, всё таки дебютанты вышки. Вобщем, симпатичная команда, хотя и силовая...
    баск
    баск
    вчера в 21:47
    Судя по неожиданному стартовому составу, Личка изрядно рисковал, оставив целый ряд игроков основы на лавке с целью, видимо, поберечь их для кубковой игры с кониками, ждущей нас уже в среду.
    Ну и, исходя из результата, Личка этот риск выиграл.

    Получились четыре симпатичных банки, принесшие крупную победу, с чем и поздравляю сораДников.
    Впадать в подробности матча нет особого смысла, так как в гостях махачкалинцы менее агрессивны, чем дома, что и сказалось.

    Хотелось бы чуть более подробно высказаться вот о чём.

    Волею календаря соперники по РПЛ у нас распределилсь на дистанции турнира
    слишком неровно.
    Все матчи первого круга с командами из первой шестёрки прошли в начальной трети турнира, затем были подряд 9 туров с теми, кто ниже в таблице.

    Эти 9 туров сегодня завершились, в них набрано 19 очков из 27 возможных (+5=4-0). Для команды, претендующей на что-то, могло бы быть и получше, учитывая унылые ничьи в Воронеже и Грозном.

    Теперь же наступает критический момент.
    На финишной трети дистанции нас ждёт каждый второй матч с сильными, причём большинству из них в первом круге мы проиграли- неплохо бы попытаться как-то реабилитироваться.

    За зиму Динамо удалось сохранить состав, усилиться двумя неплохими игроками на дефицитные позиции, и даже перерыв на сборные весной будет только один.

    Словом, пора начинать доказывать свои притязания на высокие места.
    Оставшаяся дистанция- коротка, менее трёх месяцев, времени на депрессуху просто нет, каждое потерянное очко способно оказаться причиной больших неприятностей.

    Выбытие Тюкавина- фактор невероятно грустный, что и говорить, но хочется надеяться, что всё же не фатальный, в команде есть кем его заменить, что сегодня отчасти и проявилось.
    Храневец
    Храневец
    вчера в 21:46
    Не ожидал ,,сораДников с победой !!!!!!!
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 21:46
    Красивый счёт от Динамиков...
    Viollator
    Viollator
    вчера в 21:45
    Где коллегия судей ? Ростовский дельфин в прыжке убивал влротника, есть же повторы.
    Ев17
    Ев17
    вчера в 21:38, ред.
    С победой !!! Понравились И Касерес, и Смелов - если так играть, то им место в основе. Бальбуэне лекарство наверное помогло - "пропи**дон" называется )) А без Маричаля спокойнее в ЦЗ. Ну и Волк нам помог ...
    протон
    протон
    вчера в 21:35, ред.
    Ожидаемо с таким соперником, Динамо мертвую Махачкалу в пол ноги вынесло. Не могу понять как Локо в ничью умудрился с таким слабым соперником сыграть? Махачкала скорее всего окажется в пердиве с такой игрой. На старте чемпионата еще как то умудрялись давать бой сильным соперникам а теперь поплыли.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 21:33
    Солидный счёт...вопросов нет...
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