Московское «Динамо» разгромило «Динамо» из Махачкалы

Московское «Динамо» обыграло махачкалинское в матче 20-го тура РПЛ (4:0).
На 7-й минуте счёт открыл Мехди Эль Маухуб. Ярослав Гладышев на 46-й удвоил преимущество московской команды. Даниил Фомин на 65-й отметился третьим голом. Ещё одним забитым мячом отличился Фабиан Бальбуэна на 84-й.
Столичный клуб занимает 4-е место в чемпионате России (39 очков). Дагестанцы идут 13-ми (18 баллов).
Ну и, исходя из результата, Личка этот риск выиграл.
Получились четыре симпатичных банки, принесшие крупную победу, с чем и поздравляю сораДников.
Впадать в подробности матча нет особого смысла, так как в гостях махачкалинцы менее агрессивны, чем дома, что и сказалось.
Хотелось бы чуть более подробно высказаться вот о чём.
Волею календаря соперники по РПЛ у нас распределилсь на дистанции турнира
слишком неровно.
Все матчи первого круга с командами из первой шестёрки прошли в начальной трети турнира, затем были подряд 9 туров с теми, кто ниже в таблице.
Эти 9 туров сегодня завершились, в них набрано 19 очков из 27 возможных (+5=4-0). Для команды, претендующей на что-то, могло бы быть и получше, учитывая унылые ничьи в Воронеже и Грозном.
Теперь же наступает критический момент.
На финишной трети дистанции нас ждёт каждый второй матч с сильными, причём большинству из них в первом круге мы проиграли- неплохо бы попытаться как-то реабилитироваться.
За зиму Динамо удалось сохранить состав, усилиться двумя неплохими игроками на дефицитные позиции, и даже перерыв на сборные весной будет только один.
Словом, пора начинать доказывать свои притязания на высокие места.
Оставшаяся дистанция- коротка, менее трёх месяцев, времени на депрессуху просто нет, каждое потерянное очко способно оказаться причиной больших неприятностей.
Выбытие Тюкавина- фактор невероятно грустный, что и говорить, но хочется надеяться, что всё же не фатальный, в команде есть кем его заменить, что сегодня отчасти и проявилось.
Ну и, исходя из результата, Личка этот риск выиграл.
Получились четыре симпатичных банки, принесшие крупную победу, с чем и поздравляю сораДников.
Впадать в подробности матча нет особого смысла, так как в гостях махачкалинцы менее агрессивны, чем дома, что и сказалось.
Хотелось бы чуть более подробно высказаться вот о чём.
Волею календаря соперники по РПЛ у нас распределилсь на дистанции турнира
слишком неровно.
Все матчи первого круга с командами из первой шестёрки прошли в начальной трети турнира, затем были подряд 9 туров с теми, кто ниже в таблице.
Эти 9 туров сегодня завершились, в них набрано 19 очков из 27 возможных (+5=4-0). Для команды, претендующей на что-то, могло бы быть и получше, учитывая унылые ничьи в Воронеже и Грозном.
Теперь же наступает критический момент.
На финишной трети дистанции нас ждёт каждый второй матч с сильными, причём большинству из них в первом круге мы проиграли- неплохо бы попытаться как-то реабилитироваться.
За зиму Динамо удалось сохранить состав, усилиться двумя неплохими игроками на дефицитные позиции, и даже перерыв на сборные весной будет только один.
Словом, пора начинать доказывать свои притязания на высокие места.
Оставшаяся дистанция- коротка, менее трёх месяцев, времени на депрессуху просто нет, каждое потерянное очко способно оказаться причиной больших неприятностей.
Выбытие Тюкавина- фактор невероятно грустный, что и говорить, но хочется надеяться, что всё же не фатальный, в команде есть кем его заменить, что сегодня отчасти и проявилось.
Это всё слова- избитые фразы и заверения. Всё это мы знаем и слышали много раз. Махачкала впервые в вышке, опыта мало, мастерства еще меньше. Команда собрана из средних игроков или даже ниже среднего. Возможно, получится остаться в вышке, ну а нет- значит не судьба... Но повторюсь, в начале сезона- мне команда очень понравилась, и прежде всего- тренерской мыслью. А сейчас, как получится. Обидно, Махачкале должно было быть в 1-м круге, когда команда, пострадала, из-за явной судейской ошибки, после несуществующего штрафного на Тюкавине. А сегодня- это ожидаемо.
Это всё слова- избитые фразы и заверения. Всё это мы знаем и слышали много раз. Махачкала впервые в вышке, опыта мало, мастерства еще меньше. Команда собрана из средних игроков или даже ниже среднего. Возможно, получится остаться в вышке, ну а нет- значит не судьба... Но повторюсь, в начале сезона- мне команда очень понравилась, и прежде всего- тренерской мыслью. А сейчас, как получится. Обидно, Махачкале должно было быть в 1-м круге, когда команда, пострадала, из-за явной судейской ошибки, после несуществующего штрафного на Тюкавине. А сегодня- это ожидаемо.