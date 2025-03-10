Сборная России проведёт товарищеский матч с Гренадой

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вчера, 16:07

Сборная России проведет товарищеский матч со сборной Гренады.

Встреча запланирована на 19 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Ранее рассматривались также варианты проведения поединков со сборными Азербайджана и Танзании.