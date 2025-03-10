Сборная России проведет товарищеский матч со сборной Гренады.
Встреча запланирована на 19 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Ранее рассматривались также варианты проведения поединков со сборными Азербайджана и Танзании.
Сборная Гренады занимает 174-е место в рейтинге ФИФА. 25 марта российская команда проведет еще один товарищеский матч, на этот раз против сборной Замбии.
Придумала жизнь…
Не надо, ребята,
О песне тужить,
Не надо, не надо,
Не надо, друзья…
Гренада, Гренада,
Гренада моя!
Придумала жизнь…
Не надо, ребята,
О песне тужить,
Не надо, не надо,
Не надо, друзья…
Гренада, Гренада,
Гренада моя!
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.
Прощайте, родные!
Прощайте, семья!
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.
Прощайте, родные!
Прощайте, семья!
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»