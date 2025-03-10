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Сборная России проведёт товарищеский матч с Гренадой

вчера, 16:07

Сборная России проведет товарищеский матч со сборной Гренады.

Встреча запланирована на 19 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Ранее рассматривались также варианты проведения поединков со сборными Азербайджана и Танзании.

Сборная Гренады занимает 174-е место в рейтинге ФИФА. 25 марта российская команда проведет еще один товарищеский матч, на этот раз против сборной Замбии.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:19
Камеди клаб отдыхает.
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 23:57, ред.
ФИФА, а-у-у! Когда же ты отметишь заслуги России за популяризацию футбола в отсталых футбольных странах?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:49
Когда весна придёт - не знаю. пройдут дожди, сойдут снега. Но ты мне, сборная родная, от сердца также далека ( перефразируя А.Фатьянова ).
valt134
valt134
вчера в 23:33
Битва будет Эпической…Переживаю за наших ребят. Сама ГРЕНАДА!!!
stasil2
stasil2
вчера в 23:24
Только фанатов из воронежа не пускайте.
adekvat
adekvat
вчера в 22:44, ред.
Играть с такими сборными все равно что пить бодягу вместо виски. Зачем и кому это нужно? Танзания, Гренландия, пиво нулевка, резиновая женщина....
Датак
Датак
вчера в 21:50
Рекорд надо обновить?
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 21:14
Можно нахаляву в Карибском море искупаться... Что дальше? Сборная офциантов из отелей Антальи?
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 21:12
первым делом пошел гуглить где эта Гренада
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 19:55, ред.
Почему бы не играть со сборной какой нибудь области нашей страны. Думаю это было бы интересно
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:44, ред.
А что, достойные соперники))
oldrussian
oldrussian ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 19:37
«Когда я думал, что достиг дна, снизу постучали».
Станислав Ежи Лец.
lotsman
lotsman
вчера в 19:11
Нам уже не удивительно. Гренада, Мозамбик, Попуа................................какая разница.
DXTK
DXTK
вчера в 19:10, ред.
Ну еще можно найти сборную каких нибудь абаригенов и с ними сыграть в футбол..... например гденибудь в океании там счет бывает 30-0........сборная Россия сможет отянуться и поставить вечный рекорд..........

PS Ради Гренады можно и рекордсмена всея Российского футбола - Дзюбу позвать.....рекорды надо устанавливать и увеличивать.......
shur
shur
вчера в 18:06, ред.
...Играть надо на "Маракане", вся Гренада поместится, при такой поддержки победа обеспечена! (...интересно,кто же этот добрый Дядька волшебник нам соперников отбирает?!)
Футболист с 1 подъезда
Футболист с 1 подъезда
вчера в 17:48
Ураааа, матч ТВ опять забрызжет все от счастья победы над очередной дворовой сборной)
Журналистам работы на 2 дня восхвалять разгромную победу)
dynkel
dynkel
вчера в 17:33, ред.
На какой 66 эта сборная ей деньги платить а она с Гренадой будет играть. Пока не будет настоящих игр сборную не собирать .Курам на смех .
nubom
nubom ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 17:31
Ну, тогда уж: "...ФИФА не заметил потерю бойца"...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 16:46
И кто таких сильных соперников находит?
И за сколько?
Контрольный: зачем?
Vilar
Vilar
вчера в 16:37
Карпин: "Я хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.
Прощайте, родные!
Прощайте, семья!
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»
протон
протон ответ nubom (раскрыть)
вчера в 16:34
От Бахрейна до Гренады
В футбольном сумраке ночей
Раздаются серенады
Раздается стук мячей
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:22, ред.
Ох как же здорово, увидим зажигательный матч с большим количеством голов во все ворота, в первом тайме в одни, во втором в другие
112910415
112910415
вчера в 16:22
это уже совсем дно ?
или ещё не совсем?
nubom
nubom
вчера в 16:15
Новые песни
Придумала жизнь…
Не надо, ребята,
О песне тужить,
Не надо, не надо,
Не надо, друзья…
Гренада, Гренада,
Гренада моя!
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