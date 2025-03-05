Занзибар готов провести товарищеский матч с Россией

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сегодня, 15:10

Президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир сообщил источнику, что готов рассмотреть возможность проведения товарищеского матча со сборной России.

В марте у нас есть запланированный матч, но у нас есть возможность сыграть с Россией. Мы готовы. Пусть российская сторона отправит предложение, и мы его рассмотрим.

В этом месяце россияне сыграют с командой Замбии, а 6 и 10 июня пройдут поединки с Нигерией и Беларусью.