Занзибар готов провести товарищеский матч с Россией

Президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир сообщил источнику, что готов рассмотреть возможность проведения товарищеского матча со сборной России.
В марте у нас есть запланированный матч, но у нас есть возможность сыграть с Россией. Мы готовы. Пусть российская сторона отправит предложение, и мы его рассмотрим.
В этом месяце россияне сыграют с командой Замбии, а 6 и 10 июня пройдут поединки с Нигерией и Беларусью.
Удачи,победа будет за нами,аборигенам не уступим
Удачи,победа будет за нами,аборигенам не уступим
И мама не бывала на Занзибаре
Откуда же ты парень такие видишь сны")...
И мама не бывала на Занзибаре
Откуда же ты парень такие видишь сны")...