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Занзибар готов провести товарищеский матч с Россией

сегодня, 15:10

Президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир сообщил источнику, что готов рассмотреть возможность проведения товарищеского матча со сборной России.

В марте у нас есть запланированный матч, но у нас есть возможность сыграть с Россией. Мы готовы. Пусть российская сторона отправит предложение, и мы его рассмотрим.

В этом месяце россияне сыграют с командой Замбии, а 6 и 10 июня пройдут поединки с Нигерией и Беларусью.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 16:11, ред.
Изучаем географию со сборной России по футболу. Всплывают страны о которых вы бы никогда не услышали в жизни если бы не наши ребята, молодцы, орлы. Жду матча с Лесото
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 16:05
Если Занзи ниже России в рейтинге пунктов на 25, то можно и сыграть ...
8ksqf8bapv2h
8ksqf8bapv2h
сегодня в 16:04
Даром не надо таких соперников,не обязательная игра
4npq73n96v3p
4npq73n96v3p
сегодня в 16:00
Заманчивое предложение, вот только на каком острове наши ребята играть будут,это загадка,острова все красивые,там водятся в водоемах и кракодилы и бегемоты и есть гориллы,они даже на стадионы приходят. Валерий Георгиевич принимай предложение. Фотки выставляй в интере, особенно наших ребят с экзотическими животными.
Удачи,победа будет за нами,аборигенам не уступим
adekvat
adekvat
сегодня в 15:27
Им ничего не светит, у сборной России теперь есть тренер который занимается только сборной. Помогла финансовая проверка в Ростове, из за которой Карпин решил отдать все силы сборной в борьбе с Гондурасами и Занзибарами.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:23
Чем слабее соперник, тем выше может быть рейтинг. Нас не прошибёшь никакими санкциями...
qgw5ef273k4p
qgw5ef273k4p
сегодня в 15:22
Для справки - Занзибар - это остров в составе Танзании. Не является отделным государством. Сборная Занзибара не является членом ФИФА. Сыграть со сборной Занзибара, это всё равно, что сыграть со сборной Каталании, сборной Калифорнии или сборной Тульской области. Это уже даже не смешно.
lotsman
lotsman
сегодня в 15:22
В Занзибаре есть футбол?!)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:20
Мы не сможем. Давайте в другой раз. У нас Валера - устал!
69Haya96
69Haya96
сегодня в 15:18
Ниже падать уже некуда...
Futurista
Futurista
сегодня в 15:18
"Мой папа в жизни не был на Занзибаре
И мама не бывала на Занзибаре
Откуда же ты парень такие видишь сны")...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:18
Надо отправить предложение!Соперник топовый)А если серьезно то можно отправить юношей!
Гость
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