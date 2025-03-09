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Матч «Барселона» — «Осасуна» может пройти 26 апреля или 21 мая

вчера, 08:14
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна08.03.2025 в 23:00 Матч перенесен

«Барселона» может провести перенесенный матч чемпионата Испании против «Осасуны» 26 апреля или 21 мая.

В случае выхода каталонского клуба в финалы Кубка Испании и Лиги чемпионов встреча состоится 21 мая.

Если же «Барселона» не преодолеет стадию 1/8 финала Лиги чемпионов и не выйдет в финал Кубка страны, то матч с «Осасуной» может быть проведен 26 апреля – в день финальной игры за Кубок Испании.

Изначально встреча была запланирована на вчерашний день, но была перенесена из-за смерти одного из членов медицинского персонала хозяев.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 10:02
Причина уважительная и лучше если игра состоится 21 мая.
112910415
112910415
вчера в 09:53
таблица становится не достоверной ...
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:46
Это плохо, когда нарушается календарь
drug01
drug01
вчера в 08:43
У Барселоны плотный график игр
3qjp2a3vxqmm
3qjp2a3vxqmm
вчера в 08:29
21 мая, день влюбленных в нашей деревне,приглашаем игроков и судей к нам на праздник, здесь и сыграете свой матч.
Стадион у нас отличный,на 2000 мест,дажее есть супет места для элиты
8r843a9snq2r
8r843a9snq2r
вчера в 08:24
21 мая игра может стать решающей.
Гость
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