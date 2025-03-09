Матч «Барселона» — «Осасуна» может пройти 26 апреля или 21 мая

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вчера, 08:14

«Барселона» может провести перенесенный матч чемпионата Испании против «Осасуны» 26 апреля или 21 мая.

В случае выхода каталонского клуба в финалы Кубка Испании и Лиги чемпионов встреча состоится 21 мая.

Если же «Барселона» не преодолеет стадию 1/8 финала Лиги чемпионов и не выйдет в финал Кубка страны, то матч с «Осасуной» может быть проведен 26 апреля – в день финальной игры за Кубок Испании.

Изначально встреча была запланирована на вчерашний день, но была перенесена из-за смерти одного из членов медицинского персонала хозяев.