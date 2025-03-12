Сафонов обратился к болельщикам после победы над «Ливерпулем»

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сегодня, 08:57

Вратарь ПСЖ в своём Telegram-канале записал видеообращение к болельщикам после победы над «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команды обменялись гостевыми победами со счётом 1:0, в итоге противостояние дошло до серии пенальти, в которой лучше оказались чемпионы Франции (4:1).

Ну чё, всех с победой! — сказал российский футболист. Прошедшую игру он провёл в запасе, ворота французского клуба защищал Джанлуиджи Доннарумма.