Сафонов обратился к болельщикам после победы над «Ливерпулем»

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов в своём Telegram-канале записал видеообращение к болельщикам после победы над «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Команды обменялись гостевыми победами со счётом 1:0, в итоге противостояние дошло до серии пенальти, в которой лучше оказались чемпионы Франции (4:1).
Ну чё, всех с победой! — сказал российский футболист. Прошедшую игру он провёл в запасе, ворота французского клуба защищал Джанлуиджи Доннарумма.
Думаете, она пойдет Сафонову в плюс?
Думаете, она пойдет Сафонову в плюс?
Страшный великан,
Рыжий и усатый
Та-ра-кан!
Таракан, Таракан, Тараканище))
Страшный великан,
Рыжий и усатый
Та-ра-кан!
Таракан, Таракан, Тараканище))
В этом есть заслуга как всех игроков и тренеров, так и обслуживающего персонала и даже болельщиков клуба.
В этом есть заслуга как всех игроков и тренеров, так и обслуживающего персонала и даже болельщиков клуба.