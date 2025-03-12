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Сафонов обратился к болельщикам после победы над «Ливерпулем»

сегодня, 08:57
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменЗакончился после серии пенальти

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов в своём Telegram-канале записал видеообращение к болельщикам после победы над «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команды обменялись гостевыми победами со счётом 1:0, в итоге противостояние дошло до серии пенальти, в которой лучше оказались чемпионы Франции (4:1).

Ну чё, всех с победой! — сказал российский футболист. Прошедшую игру он провёл в запасе, ворота французского клуба защищал Джанлуиджи Доннарумма.

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Все комментарии
shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 14:52
...да, за Державу обидно!!!
протон
протон
сегодня в 14:39
Спасибо за «сухой» матч, Матвей!
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 14:36
И зачем читателям такая информация?
Думаете, она пойдет Сафонову в плюс?
Scorp689
Scorp689
сегодня в 13:59
Звезда парижского рунета с хамским оттенком...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 12:17
Вдруг из подворотни
Страшный великан,
Рыжий и усатый
Та-ра-кан!
Таракан, Таракан, Тараканище))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:14
Какието не серьезные слова
k9cfpsc3h2e8
k9cfpsc3h2e8
сегодня в 11:40
Но не он кувал победу в матче.
Drotik
Drotik
сегодня в 11:40
Вообще не понимаю тех, кто мог допустить, что Сафонов сильнее Руммы или даде на одном с ним уровне. Итальянец как ни крути номер один. Он один из лучших вратарей на ленточке. Да бывают ляпы, но у Сафонова их ещё больше. Да ногами играет слабо, но и российский вратарь здесь не лучше его.
dtv7mx6xtt8y
dtv7mx6xtt8y
сегодня в 11:19
После вчерашнего матча Матвей вряд ли окажется на поле в важных матчах.
vp4jubvgwtv4
vp4jubvgwtv4
сегодня в 10:28
Повезло французам что не Матвей стоял в рамке
shlomo
shlomo
сегодня в 10:10
Пока Донна все же вратарь номер один в ПСЖ...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ c25tkh5psknh (раскрыть)
сегодня в 10:03
Когда побеждает команда, то побеждает вся команда, а не только те игроки, что на поле.
В этом есть заслуга как всех игроков и тренеров, так и обслуживающего персонала и даже болельщиков клуба.
lotsman
lotsman
сегодня в 10:00
Чё.)) Великий русский язык. А я чё, а я не чё, другие вон чё и то не чё, а я чё. - Ни один иностранец не поймёт, что тут было сказано.))
pp4wdsugk8xb
pp4wdsugk8xb
сегодня в 09:43
Такой оратор на лавке пропадает
112910415
112910415
сегодня в 09:27
ух, креативно обратился ! )
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 09:15
Так, глядишь, и до полуфинала на лавке досидит. )
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 09:12
Хорошо, что Доннарумма не получил травму. Матвей серию пенальти не вытянул бы.
Futurista
Futurista
сегодня в 09:02
Раздался голос из запаса и появилась голова )...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:00
"Ну чё, всех с победой!" - Ну чё весьма ёмкое обращение.)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:59
Конечно обращение улёт. Лучше бы наверное промолчал
c25tkh5psknh
c25tkh5psknh
сегодня в 08:59
В этой победе его заслуги нет.
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