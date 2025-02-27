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«Ощущения странные». Сафонов — о «сухом» матче в Кубке Франции

вчера, 09:54
Стад БриошинЛоготип футбольный клуб Стад Бриошин (Сен-Бриё)0 : 7Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов в своём Telegram-канале прокомментировал матч 1/4 финала Кубка Франции со «Стад Бриошин» (7:0).

Россиянин защищал ворота парижской команды и провёл шестую игру на ноль в сезоне в составе «Пари Сен-Жермен».

Ощущения странные. Настрой был хороший. Для меня сейчас каждый матч важен, каждая минута игрового времени. Поэтому стараюсь из этих 90+ минут выжать всё возможное.

Но итог 7:0. Получилось без особой борьбы. По воротам не били, прессинговать не бежали. Главное, что свою работу сделал.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 19:56
Эти матчи говорят о том, что у Матвея есть перспектива и шансы на карьеру. Желаю, чтобы он этим шансом воспользовался.
Vilar
Vilar ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 19:02
Я тоже ржу, как и ты...
Igo0rek
Igo0rek ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 16:20
Ну он был в воротах. Вот если бы не было вратаря в воротах ПСЖ, соперник бы лупил со своей половины поля по воротам, глядишь и забили бы. А тут Сафонов обозначает собой невозможность подобной тактики))
Vilar
Vilar
вчера в 15:29
Как-то слова: "защищал ворота", "стараюсь ... выжать всё возможное" - мягко говоря, звучат странно. Возникают сразу вопросы: от кого защищал, из чего выжимал и какую работу выполнил, если по воротам не били, и к штрафной не приближались??
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 12:31
Думаю, в этом матче ПСЖ мог выйти на поле вообще без вратаря. Соперник был низкого уровня и не представлял никакой угрозы для ворот парижан. Тем не менее, радует что Сафонов получает игровое время во французском гранде, а не плотно сидит на лавке. Шесть сухих игр в сезоне - это хороший результат. Молодец, Матвей!
ytukec5mf8p2
ytukec5mf8p2
вчера в 11:28
Надеюсь Матвей не замёрз?
22sf83g63wzq
22sf83g63wzq
вчера в 11:02
С такими матчами можно рекорды ставить по сухим матчам
lotsman
lotsman
вчера в 10:49
Ни одного удара по воротам. Это можно называть сухарём?)
Вещий
Вещий
вчера в 10:16
Вот так.... если пойдет в таком ключе, то Матвей скоро будет бить рекорды по сухарям...:)))
drug01
drug01
вчера в 10:11
Все идет очень хорошо, так играть дальше!
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:02
Силы были неравные поэтому и такие ощущения
r3tk29rwb2gg
r3tk29rwb2gg
вчера в 10:00
Тут главное самому случайно пенку не пускнуть.
Гость
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