«Ощущения странные». Сафонов — о «сухом» матче в Кубке Франции

Вратарь ПСЖ в своём Telegram-канале прокомментировал матч 1/4 финала Кубка Франции со «Стад Бриошин» (7:0).

Россиянин защищал ворота парижской команды и провёл шестую игру на ноль в сезоне в составе «Пари Сен-Жермен».

Ощущения странные. Настрой был хороший. Для меня сейчас каждый матч важен, каждая минута игрового времени. Поэтому стараюсь из этих 90+ минут выжать всё возможное.

Но итог 7:0. Получилось без особой борьбы. По воротам не били, прессинговать не бежали. Главное, что свою работу сделал.