Представитель Захаряна рассказал о состоянии здоровья игрока

Представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Геннадий Голубин рассказал о состоянии здоровья игрока.

Арсен в матче с «Леганесом» играл на своей позиции. Когда он играл с краю, это было вынужденно. Сейчас он забил и мог ещё отметиться голами, у него было несколько возможностей. Две игры подряд с результативными действиями, поэтому все довольны. Можно сказать, что Арсен приходит в норму. Естественно, ему нужно немножко добавить в игровом тонусе, потому что он ещё не в том состоянии, поэтому у него забилась мышца и его поменяли. Просто спазм передней поверхности бедра.