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Представитель Захаряна рассказал о состоянии здоровья игрока

вчера, 13:08

Представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал о состоянии здоровья игрока.

Арсен в матче с «Леганесом» играл на своей позиции. Когда он играл с краю, это было вынужденно. Сейчас он забил и мог ещё отметиться голами, у него было несколько возможностей. Две игры подряд с результативными действиями, поэтому все довольны. Можно сказать, что Арсен приходит в норму. Естественно, ему нужно немножко добавить в игровом тонусе, потому что он ещё не в том состоянии, поэтому у него забилась мышца и его поменяли. Просто спазм передней поверхности бедра.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Ев17 (раскрыть)
вчера в 18:45, ред.
То что мы смотрели разные матчи- факт очевидный. Вы только пожалуйста объясните мне на примере вчерашней игры полезность Захаряна. Кроме забитого мяча, я её не увидел. Больше того, он тормозил игру, в то время, как его команда старалась играть быстро не задерживая мяч в центре поля. А всю его вчерашнюю игру я уже описал ниже.
Итак, будьте любезны.)))
Ев17
Ев17 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:36
героического может и не делал, а полезен был максимально, мы с Вами наверное разные игры смотрели, на месте точно не стоял
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:22
Согласен с Вами!
Capral
Capral ответ Ев17 (раскрыть)
вчера в 18:09
Что он сделал??? Да ничего он не сделал, стоял на месте, редко перешагивая взад и вперед... Игру не вел, через него игра не велась и практически, никто из партнеров с ним не играл. Один раз, партнер увидел его одиноко стоявшего у штрафной соперника, откатил ему мяч и он пробил. Получилось удачно, попал, при том, что никто не мешал. И что героического он сделал?
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:05
Приветствую, Володя!!!
Я тоже давно обратил на это внимание. Удивляет другое, он очень любит цитировать русских Классиков, но при этом... ну вобщем, Вы меня понимаете...)))
Ев17
Ев17
вчера в 17:54
Первый тайм вообще Арсен сделал, и забил, и ещё пару раз качественно приложился, и с Кубой взаимодействовал.и в защите участвовал. Может он ещё и не основа, но выглядел посильнее остальных. Мышцу рванул - так старался, ничего, втянется
STVA 1
STVA 1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 17:52
Ну про Вас то давно все понятно! Для Вас русский дух , что для беса ладан(((
Grimexo
Grimexo
вчера в 16:37
Арсену только здоровья, лечиться нужно долго и основательно.
2h7djhbm6699
2h7djhbm6699
вчера в 14:24
История получила продолжение, Захаряну противопоказано играть больше 20 минут, а тем более забивать голы.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:22
Пресс - Центру ФК Реал Сосьедад наверное стоит уже задуматься о создании еженедельных выпусков - "Бюллетень о состоянии здоровья футболиста А. Захаряна"...)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:09, ред.
Восстанавливайся, Арсен. Знаю, ты хочешь играть, иначе зачем уезжать в Испанию, и будешь играть ! Лично я, в отличие от злопыхателей, верю в тебя.
Интересная картина получается. Испанцы рады твоему возвращению в футбол, а твои соотечественники иронизируют ( по меньшей мере ). Одним словом, "Здесь русский дух, здесь Русью пахнет" ( А.С.Пушкин , "Руслан и Людмила").
Вещий
Вещий
вчера в 13:55
Посмотрим, когда у него появится игровой тонус...:)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:39
Представитель Захаряна рассказал о состоянии здоровья игрока:" обещаю что 23.02.26 года игрок ТОЧНО выйдет на поле")))))
v8y345bqf5my
v8y345bqf5my
вчера в 13:28
поэтому у него забилась мышца
И поэтому он опять решил на годик забить на футбол
94pdhudd97ct
94pdhudd97ct
вчера в 13:27
Гол забил - отныне он суперзвезда по мнению агента
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:27
Пускай осваивается и приносит пользу команде...
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