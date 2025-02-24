Представитель Захаряна рассказал о состоянии здоровья игрока

Представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал о состоянии здоровья игрока.
Арсен в матче с «Леганесом» играл на своей позиции. Когда он играл с краю, это было вынужденно. Сейчас он забил и мог ещё отметиться голами, у него было несколько возможностей. Две игры подряд с результативными действиями, поэтому все довольны. Можно сказать, что Арсен приходит в норму. Естественно, ему нужно немножко добавить в игровом тонусе, потому что он ещё не в том состоянии, поэтому у него забилась мышца и его поменяли. Просто спазм передней поверхности бедра.
Итак, будьте любезны.)))
Итак, будьте любезны.)))
Я тоже давно обратил на это внимание. Удивляет другое, он очень любит цитировать русских Классиков, но при этом... ну вобщем, Вы меня понимаете...)))
Я тоже давно обратил на это внимание. Удивляет другое, он очень любит цитировать русских Классиков, но при этом... ну вобщем, Вы меня понимаете...)))
Интересная картина получается. Испанцы рады твоему возвращению в футбол, а твои соотечественники иронизируют ( по меньшей мере ). Одним словом, "Здесь русский дух, здесь Русью пахнет" ( А.С.Пушкин , "Руслан и Людмила").
Интересная картина получается. Испанцы рады твоему возвращению в футбол, а твои соотечественники иронизируют ( по меньшей мере ). Одним словом, "Здесь русский дух, здесь Русью пахнет" ( А.С.Пушкин , "Руслан и Людмила").
И поэтому он опять решил на годик забить на футбол
И поэтому он опять решил на годик забить на футбол