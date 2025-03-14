«Аякс» и Adidas представили форму к 125-летию клуба

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вчера, 20:17

«Аякс» и Adidas представили юбилейную форму в честь 125-летия клуба.

Комплект вдохновлён оригинальной бело-красно-белой формой, в которой команда выступала в сезоне 1911/12. Была использована командная фотография, сделанная 10 сентября 1911 года. Это, как считается, был первый снимок амстердамцев в привычных цветах. Изначально «Аякс», основанный в 1900-м, выступал в полностью чёрной форме.