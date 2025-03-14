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«Аякс» и Adidas представили форму к 125-летию клуба

вчера, 20:17

«Аякс» и Adidas представили юбилейную форму в честь 125-летия клуба.

Комплект вдохновлён оригинальной бело-красно-белой формой, в которой команда выступала в сезоне 1911/12. Была использована командная фотография, сделанная 10 сентября 1911 года. Это, как считается, был первый снимок амстердамцев в привычных цветах. Изначально «Аякс», основанный в 1900-м, выступал в полностью чёрной форме.

«Аякс» и Adidas представили форму к 125-летию клуба«Аякс» и Adidas представили форму к 125-летию клуба

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:07, ред.
Лучше бы к 125летию взяли бы Лигу Европы чтоль, ах ну да...
Baggio R.
Baggio R. ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:04
Это часть символики Амстердама.
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax
вчера в 21:14
Красота однако!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:09
Ретро стиль , это круто 👍☝️
shur
shur
вчера в 21:03
...в мою молодость на слуху были два слова, три, упоминания о
Голландии, это Сыр голландский, Магнитофоны Филипс и конечно
Клуб Аякс - forever.......!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:46
Только вот ещё бы ничейную символику - ХХХ - заменить на , что ни будь победное...)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:31
Надо же, ещё одному европейскому клубу уже за сотню лет. Конечно, сейчас Аякс не самая грозная сила, но история у него славная. Были у голландского клуба и более яркие страницы. Я уверен, клубу ещё будет чем гордиться.
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