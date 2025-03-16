Ла Лига опровергла жалобы «Реала» на отказ в переносе матча

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сегодня, 12:47

В заявлении Ла Лиги сообщается, что с момента опубликования календаря, когда стало известно расписание на этот отрезок сезона, «Реал» ничего не говорил о переносе матчей.

В лиге также уверяют, что в прошлом запросы на изменение расписания поступали заблаговременно, и они удовлетворялись.

Кроме того, Ла Лига пояснила, что 72-часовой перерыв между матчами является рекомендацией, а не обязательным требованием. Несмотря на то, что это условие не прописано ни в одном из соглашений, лига взяла на себя обязательство предоставлять игрокам не менее двух полных дней отдыха между играми, и это обязательство было выполнено.

Отметим, что ситуация, сложившаяся с «Реалом», которая был вынужден играть в Лиге чемпионов в среду, а затем в Ла Лиге в субботу, повторится и с «Барселоной» в следующем раунде турнира. Каталонский клуб проведет первый матч в среду, а ответный — во вторник. Таким образом, «Барселона» сыграет с «Боруссией» Дортмунд в среду, 9 апреля, а затем с «Леганесом» в рамках Примеры в субботу, 12 апреля, и снова встретится с немецкой командой во вторник, 15 апреля.