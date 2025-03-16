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Ла Лига опровергла жалобы «Реала» на отказ в переносе матча

сегодня, 12:47

В заявлении Ла Лиги сообщается, что с момента опубликования календаря, когда стало известно расписание на этот отрезок сезона, «Реал» ничего не говорил о переносе матчей.

В лиге также уверяют, что в прошлом запросы на изменение расписания поступали заблаговременно, и они удовлетворялись.

Кроме того, Ла Лига пояснила, что 72-часовой перерыв между матчами является рекомендацией, а не обязательным требованием. Несмотря на то, что это условие не прописано ни в одном из соглашений, лига взяла на себя обязательство предоставлять игрокам не менее двух полных дней отдыха между играми, и это обязательство было выполнено.

Отметим, что ситуация, сложившаяся с «Реалом», которая был вынужден играть в Лиге чемпионов в среду, а затем в Ла Лиге в субботу, повторится и с «Барселоной» в следующем раунде турнира. Каталонский клуб проведет первый матч в среду, а ответный — во вторник. Таким образом, «Барселона» сыграет с «Боруссией» Дортмунд в среду, 9 апреля, а затем с «Леганесом» в рамках Примеры в субботу, 12 апреля, и снова встретится с немецкой командой во вторник, 15 апреля.

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Перевод с marca.com
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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 13:06, ред.
А, то есть Реал ждал что они сами догадаются, они не догадались и теперь Реал обижается что они сами не догадались? В современной психологии отношений это называется позиция жертвы. Интересно получается, вроде бы Анчелотти тренер успешного клуба, а ведёт себя как маленькая обиженная девочка, странно потому что такое просто невозможно в реальном мире, как он добился тех результатов которых добился если он такой человек? Или что то изменилось? Тогда пора бить тревогу, жевачка не справляется, нужна тяжёлая артиллерия, может пойти по стопам Грилиша. И казалось бы дела куда лучше чем например у Пепа, но крышу сносит гораздо сильнее. Или может представители Ла Лиги просто врут? Интересно зачем бы им это?
Гость
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