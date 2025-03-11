В Ассоциации футбола Бахрейна заявили о желании провести матч с Россией

Пресс-секретарь Ассоциации футбола Бахрейна Мохаммед Абдулгаффар сообщил источнику о желании провести товарищеский матч со сборной России.

Мы ранее общались с РФС по поводу возможного товарищеского матча наших сборных, у нас было от них предложение, но на данный момент, насколько мне известно, общение не ведётся. Желание сыграть этот матч есть, но в этом году мы вряд ли сыграем — наш график заполнен играми отбора к чемпионату мира.

Возможен ли матч в следующем году? График матчей на следующий год пока не составлен. Как он будет утверждён, так только можно планировать товарищеские игры.