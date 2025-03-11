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В Ассоциации футбола Бахрейна заявили о желании провести матч с Россией

вчера, 10:39

Пресс-секретарь Ассоциации футбола Бахрейна Мохаммед Абдулгаффар сообщил источнику о желании провести товарищеский матч со сборной России.

Мы ранее общались с РФС по поводу возможного товарищеского матча наших сборных, у нас было от них предложение, но на данный момент, насколько мне известно, общение не ведётся. Желание сыграть этот матч есть, но в этом году мы вряд ли сыграем — наш график заполнен играми отбора к чемпионату мира.

Возможен ли матч в следующем году? График матчей на следующий год пока не составлен. Как он будет утверждён, так только можно планировать товарищеские игры.

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Бахрейн  Россия
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
stzwhfpvf6cx
stzwhfpvf6cx
вчера в 12:42
Неужели сборная Бахрейна заплатит за эту игру?
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mbvba5r2xu9f
вчера в 12:15
Светят очередные 9-0...
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c3wnefpr5zv9
вчера в 11:07
Со сб. России хотят самотвердиться богатые фтбольные карлики.
112910415
112910415
вчера в 10:49
эх, не упустить бы гранда ! )
Гость
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