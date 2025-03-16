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Анчелотти: «Мы в последний раз проводили матч без 72 часов отдыха»

сегодня, 00:11
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после выездного матча с «Вильярреалом» (2:1) заявил о том, что команда больше не будет играть, если не получит 72 часа отдыха.

У этой команды есть нечто особенное, характер и самоотдача. Это происходит не всегда, и я злюсь на них. Мы должны поблагодарить этих игроков за их огромные усилия с 3 января.

Сегодня мы в последний раз проводили игру без 72 часов отдыха. Мы дважды просили лигу изменить это, но ничего не произошло.

Мы выстояли в трудные моменты: в начале первого тайма и в начале второго. Затем, когда мы стали лучше владеть мячом, искали шансы, и Мбаппе забил два гола в первом тайме. Во втором тайме мы хотели больше контратаковать.

Я очень горжусь своими игроками, потому что это была сложная игра из-за всего, что произошло после перерыва, а также из-за силы нашего соперника, который является командой, играющей очень хорошо. Мы выдержали физически, во втором тайме команда была измотана, но это нормально. Эта победа многое говорит о команде и о том, какими ресурсами она располагает.

Выйдет ли «Реал» на матч, если 72-часовой перерыв не будет соблюдён? Нет.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 02:27
Конечно Реал с очень трудной и важной гостевой победой, но у Реала скамейка запасных из лучших игроков мира одна из самых длинных . Так что грех Карло жаловаться на недостаточный отдых команды.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:55
Анчелотти уже изжил себя в Реале.
Всему своё время.
He Э Г О ИС T
He Э Г О ИС T
сегодня в 00:45
Какой отдых.. У тебя и так никто не бегает на поле.. Только болтают... Хе.. 🤭
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:17
ок.
техническое поражение и точка.
то судьи им мешают, то календарь.
в групповом этапе лиги чемпионов играть надо было как следует.
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