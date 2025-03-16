Анчелотти: «Мы в последний раз проводили матч без 72 часов отдыха»

Главный тренер «Реала» после выездного матча с «Вильярреалом» (2:1) заявил о том, что команда больше не будет играть, если не получит 72 часа отдыха.

У этой команды есть нечто особенное, характер и самоотдача. Это происходит не всегда, и я злюсь на них. Мы должны поблагодарить этих игроков за их огромные усилия с 3 января.

Сегодня мы в последний раз проводили игру без 72 часов отдыха. Мы дважды просили лигу изменить это, но ничего не произошло.

Мы выстояли в трудные моменты: в начале первого тайма и в начале второго. Затем, когда мы стали лучше владеть мячом, искали шансы, и Мбаппе забил два гола в первом тайме. Во втором тайме мы хотели больше контратаковать.

Я очень горжусь своими игроками, потому что это была сложная игра из-за всего, что произошло после перерыва, а также из-за силы нашего соперника, который является командой, играющей очень хорошо. Мы выдержали физически, во втором тайме команда была измотана, но это нормально. Эта победа многое говорит о команде и о том, какими ресурсами она располагает.

Выйдет ли «Реал» на матч, если 72-часовой перерыв не будет соблюдён? Нет.