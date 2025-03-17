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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2024/2025

Тренер «Монпелье»: «Борьба за выживание в Лиге 1? Всё кончено»

вчера, 23:58

Главный тренер «Монпелье» Жан-Луи Гассе с пессимизмом оценил ближайшее будущее команды. Домашний матч коллектива с «Сент-Этьеном» был прерван на 63-й минуте в пользу «зелёных» из-за беспорядков на трибунах.

Завершена ли борьба за выживание [в Лиге 1]? Разумеется, всё кончено. Если команда с 18-го места встречается с командой с 17-го, между ними 5-очковый отрыв, а вы не побеждаете в такой игре... Если мы обороняемся таким образом, то это означает, что нам не хватает уровня для выступления в Лиге 1.

«Монпелье» замыкает таблицу Лиги 1, отставая от «Сент-Этьена» с 17-го места на 5 баллов.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:27
)))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:58
С таким тренером точно выйдешь в лигу 2 ...
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
сегодня в 00:58
Думаю, руководству стоит немедленно отправить такого тренера в отставку, который не верит в свою команду и заранее выбрасывает белый флаг. Да, ситуация сложная, но впереди еще 8 туров, нельзя отчаиваться, нужно продолжать бороться.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:28
Шансы есть, но они маленькие
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:27
Может быть и так но отчаиваться нельзя
Гость
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