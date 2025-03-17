Тренер «Монпелье»: «Борьба за выживание в Лиге 1? Всё кончено»

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вчера, 23:58

Главный тренер «Монпелье» с пессимизмом оценил ближайшее будущее команды. Домашний матч коллектива с «Сент-Этьеном» был прерван на 63-й минуте в пользу «зелёных» из-за беспорядков на трибунах.

Завершена ли борьба за выживание [в Лиге 1]? Разумеется, всё кончено. Если команда с 18-го места встречается с командой с 17-го, между ними 5-очковый отрыв, а вы не побеждаете в такой игре... Если мы обороняемся таким образом, то это означает, что нам не хватает уровня для выступления в Лиге 1.

«Монпелье» замыкает таблицу Лиги 1, отставая от «Сент-Этьена» с 17-го места на 5 баллов.