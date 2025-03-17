Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2024/2025

Президент «Атлетико»: «Куртуа должен заткнуться»

сегодня, 10:57

Президент «Атлетико» прокомментировал резкие высказывания вратаря «Реала» Тибо Куртуа в адрес «матрасников».

Тибо Куртуа должен заткнуться. Он должен быть благодарен, что играл за Атлетико». Он отличный вратарь, но он должен быть джентльменом, как мы.

Куртуа выступал за «Атлетико» с 2011 по 2014 год.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Рубен Аморим: «Я верю в Мэйсона Маунта»
Вчера, 20:37
Щесны назвал главную черту Ямаля
Вчера, 14:24
Скоулз считает, что «Интер» выиграет Лигу чемпионов
Вчера, 12:25
Гави: «Педри заслуживает того, чтобы выиграть „Золотой мяч“»
Вчера, 11:34
Тухель решил не петь гимн в своих первых матчах в сборной Англии
15 марта
Рэтклифф раскритиковал прошлое руководство МЮ
15 марта
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 11:23
И президент Атлетико и вратарь Реала должны угомониться и замолчать. Не хватало ещё в*йны между клубами из Мадрида. Роль арбитра в споре должны сыграть руководители Ла Лиги и Федерации футбола Испании. Кстати, хоть я и болею за Реал, считаю, что Куртуа не должен дразнить свой бывший клуб.
adekvat
adekvat
сегодня в 11:19
Только истиный джентельмен может сказать другому джентельмену: заткнись, и желательно еще добавить с.ка.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:14, ред.
Понеслось... ( facepalm ).
Кто чуднее, тот умнее.)))

Ладно Куртуа..., он футболист, а не представительное лицо, но презик Атлетов джентльмен ещё тот ! )))
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 11:06
Браво Энрике Сересо!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 