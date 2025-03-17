Президент «Атлетико»: «Куртуа должен заткнуться»

Президент «Атлетико» прокомментировал резкие высказывания вратаря «Реала» Тибо Куртуа в адрес «матрасников».
Тибо Куртуа должен заткнуться. Он должен быть благодарен, что играл за Атлетико». Он отличный вратарь, но он должен быть джентльменом, как мы.
Куртуа выступал за «Атлетико» с 2011 по 2014 год.
Кто чуднее, тот умнее.)))
Ладно Куртуа..., он футболист, а не представительное лицо, но презик Атлетов джентльмен ещё тот ! )))
Кто чуднее, тот умнее.)))
Ладно Куртуа..., он футболист, а не представительное лицо, но презик Атлетов джентльмен ещё тот ! )))