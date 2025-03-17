Юльманн: «Роналду мог бы стать президентом»

Полузащитник «Спортинга» высказался о значимости нападающего сборной Португалии для страны.

«Спортинг» очень гордится тем, что Криштиану Роналду был в этом клубе. Но он полезен не только здесь, он приносит пользу всей стране, гораздо больше, чем я мог бы подумать. Он мог бы стать президентом, если бы баллотировался на данный пост.

Я был очень рад, когда увидел результаты жеребьевки [Лиги наций]. И я обрадовался еще сильнее, когда узнал, что ответный поединок мы проведем на «Жозе Алваладе». Это будет нечто невероятное – впервые зайти там в гостевую раздевалку.