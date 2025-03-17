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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Юльманн: «Роналду мог бы стать президентом»

сегодня, 17:16

Полузащитник «Спортинга» Мортен Юльманн высказался о значимости нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду для страны.

«Спортинг» очень гордится тем, что Криштиану Роналду был в этом клубе. Но он полезен не только здесь, он приносит пользу всей стране, гораздо больше, чем я мог бы подумать. Он мог бы стать президентом, если бы баллотировался на данный пост.

Я был очень рад, когда увидел результаты жеребьевки [Лиги наций]. И я обрадовался еще сильнее, когда узнал, что ответный поединок мы проведем на «Жозе Алваладе». Это будет нечто невероятное – впервые зайти там в гостевую раздевалку.

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Все комментарии
tm2hdcfeay5a
tm2hdcfeay5a
сегодня в 19:05
Насчет президента очень спорный вопрос, там нужно думать и работать.
Capral
Capral
сегодня в 18:50, ред.
Какой еще президент?! Байкал выйдет из берегов!!!
h72rpkgmrt3n
h72rpkgmrt3n
сегодня в 18:17
Оно ему похоже даром не надо
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 18:13
Какой с него президент? Он себя контролировать не может. Да и планы у него быть президентом клуба, а не страны.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:05
Мог бы или нет никто знать не может
112910415
112910415
сегодня в 18:04
типа он эффективный управленец ?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 17:50
Только если президентом лгбт сообщества!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:42
Про Лионеля тоже похожие разговоры ходили . А представляете ,через много много лет. Встреча в верхах...)))
65pg6xfwf32k
65pg6xfwf32k
сегодня в 17:42
Хороший футболист, не значит хороший руководитель.
Гость
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