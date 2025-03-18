У главы РПЛ нет информации о возможном открытии аэропортов на юге России

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сегодня, 12:57

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев сообщил источнику, что не в курсе возможного открытия аэропортов на юге страны.

В начале года появилась информация о том, что закрытые аэропорты южных городов России стали искать сотрудников.

Возможное открытие аэропортов в южных регионах? У меня нет такой информации.

С 2022 года работа аэропортов Краснодара, Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка и Симферополя временно приостановлена по соображениям безопасности.