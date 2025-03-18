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У главы РПЛ нет информации о возможном открытии аэропортов на юге России

сегодня, 12:57

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев сообщил источнику, что не в курсе возможного открытия аэропортов на юге страны.

В начале года появилась информация о том, что закрытые аэропорты южных городов России стали искать сотрудников.

Возможное открытие аэропортов в южных регионах? У меня нет такой информации.

С 2022 года работа аэропортов Краснодара, Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка и Симферополя временно приостановлена по соображениям безопасности.

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Источник: sport24.ru
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Все комментарии
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9247gvsyxhd2
сегодня в 13:15
Никто их не откроет, рядом боевые действия.
9kxrfmvbdpjp
9kxrfmvbdpjp
сегодня в 13:04
Такой информации нет ни у кого и что?
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:59, ред.
А сколько хлеб будет в 2026м стоить? Или вот ещё - когда солнце начнёт становиться красным гигантом? А ещё нефутбольные вопросы пробовали ему задавать какие нибудь? Отстаньте вы от человека, он по футбольным то не особо шарит, а тут такое.
Гость
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