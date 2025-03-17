Дзюба приехал в расположение сборной России

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба прибыл в расположение сборной России.
Официальный Telegram-канал национальной команды опубликовал видео, на котором футболист выходит из машины и здоровается с членами персонала сборной.
Дзюбу вызвали в сборную впервые с 2021 года, когда её главным тренером был Станислав Черчесов. 19 марта россиянам предстоит товарищеский матч с Гренадой, а 25 марта — с Замбией.
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С чьей интересно подачи идëт раскрутка этого игрока?