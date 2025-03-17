Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияТоварищеские матчи. Сборные 2025

Дзюба приехал в расположение сборной России

сегодня, 10:56

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба прибыл в расположение сборной России.

Официальный Telegram-канал национальной команды опубликовал видео, на котором футболист выходит из машины и здоровается с членами персонала сборной.

Дзюбу вызвали в сборную впервые с 2021 года, когда её главным тренером был Станислав Черчесов. 19 марта россиянам предстоит товарищеский матч с Гренадой, а 25 марта — с Замбией.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Пари НН» отправится в Казань на матч с «Рубином» на автобусах
15 марта
Игрок «Динамо» сбил одноклубника в штрафной «Локомотива»
15 марта
Карпин встретил Тюкавина в аэропорту
12 марта
Официально«Зенит» объявил о продлении сотрудничества с «Црвеной Звездой»
11 марта
ОфициальноЧемпион 3-го сезона Медиалиги «Родина Медиа» прекращает существование
11 марта
Футболисты и тренеры «Акрона» покачали Дзюбу на поле
09 марта
Сортировать
Все комментарии
swbscgw37x6c
swbscgw37x6c
сегодня в 11:47
Официальный Telegram-канал национальной команды опубликовал видео, на котором футболист...

А вот это начало фразы звучит очень интригующе!
alexamit
alexamit
сегодня в 11:37
Удачи в сборной,Тёма!
g55689aknyce
g55689aknyce
сегодня в 11:32
Теперь вахтёрше бабе Маше надо не забывать всё время запирать раздевалку на ключ
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 11:29, ред.
Всяко лучше, нежели просто болото, Анатолий.
Брулин
Брулин
сегодня в 11:28
А остальные не прибыли?
С чьей интересно подачи идëт раскрутка этого игрока?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:22
Сборная одновременно стала и балаганом, и домом для престарелых, и благотворительным фондом, но и проходным двором
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:18
Дзюба приехал в Сборную для покорения новых рекордов...) ...и если покорит , то будет самый , самый...)))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:11
Барин изволили пожаловать 😁😆🖕
Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:06
Дзюба главный бомбардир российского футбола. Он приехал в расположение сборной России на предстоящие матчи. Артём намерен забивать голы. Желаю ему пополнить свой счёт в главной команде страны!!! Карпин, ты только не интригуй и не мешай Дзюбе.
adekvat
adekvat
сегодня в 11:05
Господир Дзюба в сопровождении официальных лиц и картеджа РФС прибыл в расположение сборной России. Его встречали....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 