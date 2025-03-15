«Пари НН» отправится в Казань на матч с «Рубином» на автобусах

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в своём Telegram-канале сообщил, что команда отправится на выездной матч с казанским «Рубином» на автобусах.

Шесть автобусов будет направлено в Казань на ближайший матч с командой «Рубин». Два автотранспортных средства займут футболисты и тренерский штаб. По независящим от нашего клуба причинам пришлось везти команду на автобусах. А ещё четыре транспортных средства заполнят наши болельщики. Выезд болельщиков из Нижнего Новгорода состоится рано утром в день матча.