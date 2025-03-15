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«Пари НН» отправится в Казань на матч с «Рубином» на автобусах

вчера, 23:52
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари НН15:15 Не начался

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в своём Telegram-канале сообщил, что команда отправится на выездной матч с казанским «Рубином» на автобусах.

Шесть автобусов будет направлено в Казань на ближайший матч с командой «Рубин». Два автотранспортных средства займут футболисты и тренерский штаб. По независящим от нашего клуба причинам пришлось везти команду на автобусах. А ещё четыре транспортных средства заполнят наши болельщики. Выезд болельщиков из Нижнего Новгорода состоится рано утром в день матча.

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Все комментарии
356jrzprjdd7
356jrzprjdd7
сегодня в 02:37
Главное их в штрафной не парковать.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:14
Игроки хоть Россию увидят из окна автобуса.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:12
Интересно а билеты надо на автобус покупать , а то вдруг контроль?)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:08
Сойдет и автобус, это не так уж и долго...
drug01
drug01
сегодня в 00:33
Приходится испытать временные трудности...
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