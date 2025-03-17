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Дзюба будет капитаном сборной России в матче против Гренады

сегодня, 15:04
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ГренадаГренада19.03.2025 в 20:00 Не начался

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба выйдет на поле в составе сборной России в товарищеском матче против Гренады.

Как сообщается, 36-летний форвард будет капитаном национальной команды в этой встрече. Кроме того, если изначально планировалось, что Дзюба сыграет только против Гренады, то теперь существует вероятность того, что он появится на поле и в матче против Замбии.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 15:50
"Но песню иную
О дальней земле
Возил мой приятель
С собою в седле.
Он пел, озирая
Родные края:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»"
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:26
Ну вот зачем заранее объявили, а вдруг гренадцы от страха разбегутся)))
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 15:25
Слишком всё гладко у Дзюбы... Вот это меня настораживает. Слабо мне верится в то, что Карпин не оставит несколько камней за пазухой. Слишком долго Валера комплексовал по этому поводу. Не верю в нормальный исход конфликта.
Брулин
Брулин
сегодня в 15:13
В медийном плане вызов Дзюбы - это подспорье, конечно.
Гость
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