Нападающий «Акрона» Артём Дзюба выйдет на поле в составе сборной России в товарищеском матче против Гренады.
Как сообщается, 36-летний форвард будет капитаном национальной команды в этой встрече. Кроме того, если изначально планировалось, что Дзюба сыграет только против Гренады, то теперь существует вероятность того, что он появится на поле и в матче против Замбии.
О дальней земле
Возил мой приятель
С собою в седле.
Он пел, озирая
Родные края:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»"
О дальней земле
Возил мой приятель
С собою в седле.
Он пел, озирая
Родные края:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»"