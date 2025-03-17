Дзюба будет капитаном сборной России в матче против Гренады

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сегодня, 15:04

Нападающий «Акрона» выйдет на поле в составе сборной России в товарищеском матче против Гренады.

Как сообщается, 36-летний форвард будет капитаном национальной команды в этой встрече. Кроме того, если изначально планировалось, что Дзюба сыграет только против Гренады, то теперь существует вероятность того, что он появится на поле и в матче против Замбии.