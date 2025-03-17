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Иско может продолжить карьеру в АПЛ

сегодня, 12:41

Полузащитник «Бетиса» Иско может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщается, в подписании испанца заинтересована «Астон Вилла».

Контракт Иско с «Бетисом» действует до лета 2027 года.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:26
Мончи и Эмери проделывают хорошую работу в Вилле! Асенсио и Рэшфорд показывают, что доверие тренера помогает даже тем, в кого перестали верить другие....
Иско отличный игрок, всегда нравилась его игра и всегда хотелось, что бы он ушел из Реали туда,где будет постоянно играть и вот в Бетисе он продолжил свое дело. Заиграет ли в Вилле, думаю да, главное, что бы травмы не мешали
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 13:24
Если это правда, то Унаи Эмери хорошо знает, что делает. Иско рано списывать, он может много пользы ещё принести, в том числе английскому клубному футболу.
mfgc85txzhx7
mfgc85txzhx7
сегодня в 13:02
Нужно не забыть спросить мнение Бетиса.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:53
Иско 32 лет.
в Бетисе он хорош, все таки клубный испанский футбол в более размеренном ритме.
в Англии, в борьбе и динамике, его просто затопчут.
пока он там развернется, осмотрится, подумает, пофинтит, ему голову в грудную клетку вобьют.
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