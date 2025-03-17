Иско может продолжить карьеру в АПЛ

Полузащитник «Бетиса» Иско может продолжить карьеру в Англии.
Как сообщается, в подписании испанца заинтересована «Астон Вилла».
Контракт Иско с «Бетисом» действует до лета 2027 года.
Полузащитник «Бетиса» Иско может продолжить карьеру в Англии.
Как сообщается, в подписании испанца заинтересована «Астон Вилла».
Контракт Иско с «Бетисом» действует до лета 2027 года.
Иско отличный игрок, всегда нравилась его игра и всегда хотелось, что бы он ушел из Реали туда,где будет постоянно играть и вот в Бетисе он продолжил свое дело. Заиграет ли в Вилле, думаю да, главное, что бы травмы не мешали
Иско отличный игрок, всегда нравилась его игра и всегда хотелось, что бы он ушел из Реали туда,где будет постоянно играть и вот в Бетисе он продолжил свое дело. Заиграет ли в Вилле, думаю да, главное, что бы травмы не мешали
в Бетисе он хорош, все таки клубный испанский футбол в более размеренном ритме.
в Англии, в борьбе и динамике, его просто затопчут.
пока он там развернется, осмотрится, подумает, пофинтит, ему голову в грудную клетку вобьют.
в Бетисе он хорош, все таки клубный испанский футбол в более размеренном ритме.
в Англии, в борьбе и динамике, его просто затопчут.
пока он там развернется, осмотрится, подумает, пофинтит, ему голову в грудную клетку вобьют.