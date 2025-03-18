Сборная Гренады получила разрешение от Великобритании на матч с Россией

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сегодня, 21:29

Главный тренер сборной Гренады Энтони Модест подтвердил на предматчевой пресс-конференции, что его команда получила все требуемые разрешения от Великобритании для участия в предстоящем матче против России. Встреча состоится 19 марта в Москве.

Мы действуем по протоколу и процедурам. Получили все разрешения от Великобритании. Все в порядке.

Гренада входит в Содружество наций — объединение Великобритании, ее бывших колоний и других государств.