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Сборная Гренады получила разрешение от Великобритании на матч с Россией

сегодня, 21:29
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ГренадаГренадаЗавтра в 20:00 Не начался

Главный тренер сборной Гренады Энтони Модест подтвердил на предматчевой пресс-конференции, что его команда получила все требуемые разрешения от Великобритании для участия в предстоящем матче против России. Встреча состоится 19 марта в Москве.

Мы действуем по протоколу и процедурам. Получили все разрешения от Великобритании. Все в порядке.

Гренада входит в Содружество наций — объединение Великобритании, ее бывших колоний и других государств.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 22:06, ред.
Содружество наций, куда входит Гренада, это не колониализм. Могу тебе сообщить по секрету. что Индия и Канада также входят в Содружество, но колониями не являются
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:38
Это чё уже завтра что-ли игра?
Ну можно будет посмотреть чисто по приколу))))
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