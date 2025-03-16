У сына Роналду на выбор пять сборных. Талант может повторить опыт Кварацхелии, Веа и Каррагера

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сегодня, 16:30

Одна семья – две национальные команды.

Глобализация победила в футболе сборных

Уругвайцы и итальянцы, которые выигрывали первые кубки мира, были сборными мигрантов. За уругвайцев играли дети рабов. Отец легендарного Хосе Андраде был африканским шаманом, пережившим рабство в Бразилии. А рядом бегали внуки европейцев из разных стран. Итальянцы набрали в команду аргентинцев, чтобы порадовать фашистов победами. Сто лет назад футболисты часто меняли национальные команды. Сейчас переходы ограничены законами, чтобы шейхи не купили себе сборную Бразилии.

Но сыновьям никто не запрещает выступать за другую национальную команду, чем их отцы. Тем более, когда дело касается европейских команд, где родственники могут жить в разных странах. А для маленьких сборных изучение генеалогического древа перспективных футболистов – способ усилить состав. Хотя все понимают, что сын Криштиану Роналду хочет выступать за команду Португалии, у парня на выбор сразу несколько национальных команд. Малыш появился на свет от суррогатной матери в Калифорнии.

Имеет право выступать за сборную США , как поступил сын Джорджа Веа. Футболист «Ювентуса» вместо команды Либерии, с которой связан только корнями, выбрал американскую команду, ведь для него США ближе, Тимоти там вырос. Если его старший брат Джордж играл только за молодежную сборную, то младший футболист в семействе Веа достаточно крут, чтобы часто появляться на поле в составе будущих хозяев ЧМ -2026. А Роналду, помимо американской команды, имеет на выбор ещё три разные сборные.

Например, если младший Криштиану окажется слабым игроком, то будет выступать за Саудовскую Аравию или Кабо-Верде. В первом случае достаточно прожить в пустыне пять лет. Во втором хватит корней – у бабушки Роналду африканские родственники. Кроме этого, наследник миллиардера немало лет прожил в Испании. Без проблем получит необходимое разрешение и может представить «Красную Фурию». Даже когда первая сборная крутая, как Португалия, дети известных игроков получают много вариантов.

За самым талантливым из сыновей Месси тоже развернется борьба молодежных сборных Испании и Аргентины. А когда папа уровнем намного выше, то сам выступал за элитную сборную, тогда как наследник играет за скромную команду. Именно так произойдет с Джеймсом Каррагером. Сын легенды «Ливерпуля» и знаменитого футбольного ведущего в ближайшие дни дебютирует за национальную команду Мальты. Оказалось, смог получить паспорт островной страны благодаря корням отца Джейми.

Сын Каррагера получил вызов в сборную Мальты. Джеймсу 22 года, тоже защитник, как и папа. Играет в центре или на правом фланге. Для академии «Ливерпуля» был недостаточно талантливым, поэтому воспитывался в клубе «Уиган». Бывал в арендах, а теперь в основе родной команды в Лиге 1, то есть в третьем по счету дивизионе. Джеймсу выгодно принять приглашение сборной Мальты. В составе скромной команды получит дополнительный опыт и заведет новых друзей. Каррагер-младший точно доволен.

Отец Кварацхелии выступал за Азербайджан

Бадри Кварацхелия был футболистом. Папа вингера ПСЖ родился в Грузии. Наигрался в местных клубах, в том числе немного выступал за «Динамо» Тбилиси. Но старший Кварацхелия не был настолько талантливым нападающим, чтобы тягаться со звездами сборной Грузии 90-х годов. В результате Бадри выбрал команду Азербайджана, за чей клуб играл в конце карьеры. Провел всего три поединка. Зато теперь в семье Кварацхелии представители двух национальных сборных, ведь семья жила в разных городах и весях.

Например, Тьяго Алькантара появился на свет в Италии. Двукратный победитель Лиги чемпионов – наследник Иомара ду Насименту. Футбольный мир знает отца как Мазиньо. Младший брать Тьяго родился в Бразилии. Но поскольку отец заканчивал карьеру в Испании, то в итоге братья стали воспитанниками школы «Барселоны». При этом Тьяго и Рафинья выбрали разные национальные команды. Старший играл за Испанию, а младший стал олимпийским чемпионом с Бразилией. Братьев в разных сборных тоже хватает.

Но сейчас расскажем об отцах и детях. Лерой Сане, которому активно ищут замену в «Баварии», выступает за сборную Германии. А его папа Сулейман Сане наигрался за сборную Сенегала в 90-х годах. Бывший игрок «Фрайбурга» был нападающим. Если отец Мирослава Клозе, польский футболист с немецкими корнями, не добрался до уровня сильной сборной Польши, то отец форварда сборной Бельгии Ориги, победителя Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля» – легенда команды Кении. Майк сыграл 120 поединков.

«Барселону» в легендарном матче выбил человек с футбольными генами. А ещё один форвард с наследственностью забивал в финале Лиги чемпионов. Речь о Патрике Клюйверте. Отец звезды «Аякса» по имени Кеннет играл за Суринам. А вот его внук Джастин после успехов в «Борнмуте» может продолжить выступления за сборную Нидерландов как папа. Но не все дети легенд, которые являются профессиональными футболистами, дотягивают до национальных команд. Например, Исаак Дрогба не интересен Франции.

Большие европейские сборные всегда будут «обворовывать» другие национальные команды по соседству, если попадется талантливый молодой сын футболиста. Также не прекращается миграция из Африки и Ближнего Востока. Но не все звезды из футбольных семей. Папа Мбаппе не играл за сборную Камеруна по футболу. Но если бы выступал за эту команду, то присоединился к этому списку. Как получилось у папы Ромелу Лукаку. Роже в девяностых играл за сборную Заира, африканская страна теперь называется ДР Конго.