Белорусская федерация футбола планирует провести матч Суперкубка УЕФА

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сегодня, 17:22

Глава Белорусской федерации футбола Николай Шерстнев заявил о планах провести матч за Суперкубок УЕФА на Национальном стадионе, который готовится к введению в эксплуатацию.

Выражаю благодарность не только от себя лично, но и от всей белорусской футбольной общественности главе государства за то, что у нас будет новый Национальный стадион. У нас есть в планах провести на этом стадионе матч за Суперкубок УЕФА . Обсуждаем этот вопрос с УЕФА .