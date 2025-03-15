Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: события

Белорусская федерация футбола планирует провести матч Суперкубка УЕФА

сегодня, 17:22

Глава Белорусской федерации футбола Николай Шерстнев заявил о планах провести матч за Суперкубок УЕФА на Национальном стадионе, который готовится к введению в эксплуатацию.

Выражаю благодарность не только от себя лично, но и от всей белорусской футбольной общественности главе государства за то, что у нас будет новый Национальный стадион. У нас есть в планах провести на этом стадионе матч за Суперкубок УЕФА. Обсуждаем этот вопрос с УЕФА.

Шерстнев обратился к советнику президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозефу Клименту, выразив надежду на то, что в организации пойдут навстречу белорусской стороне, «когда будут сняты санкционные препятствия».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: betnews.by
СлухиПогба хочет сыграть на чемпионате мира 2026 года
13 марта
Кроос сыграет со своим братом в медиафутбольной лиге в Германии
12 марта
Ван Дейк пообщался с руководителями ПСЖ после матча Лиги чемпионов
12 марта Фото
Салах не сдержал слёз после вылета из Лиги чемпионов
12 марта
Сафонов обратился к болельщикам после победы над «Ливерпулем»
12 марта
СлухиТренер «Боруссии» жёстко поговорил с игроками на встрече в воскресенье
11 марта
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 