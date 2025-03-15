Белорусская федерация футбола планирует провести матч Суперкубка УЕФА

Глава Белорусской федерации футбола Николай Шерстнев заявил о планах провести матч за Суперкубок УЕФА на Национальном стадионе, который готовится к введению в эксплуатацию.
Выражаю благодарность не только от себя лично, но и от всей белорусской футбольной общественности главе государства за то, что у нас будет новый Национальный стадион. У нас есть в планах провести на этом стадионе матч за Суперкубок УЕФА. Обсуждаем этот вопрос с УЕФА.
Шерстнев обратился к советнику президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозефу Клименту, выразив надежду на то, что в организации пойдут навстречу белорусской стороне, «когда будут сняты санкционные препятствия».