Болгарский клуб провёл минуту молчания об экс-игроке, который оказался жив

1742280904

сегодня, 09:55

Болгарская команда «Арда» допустила ошибку перед матчем с «Левски» в чемпионате страны, который прошёл на выходных.

Футболисты обоих клубов собрались в центральном круге и склонили головы, чтобы почтить память легенды хозяев поля Петко Ганчева.

Однако через некоторое время «Арда» выпустила заявление, в котором принесла извинения своему бывшему игроку и его родственникам, сообщив о том, что клуб получил неверную информацию о его смерти.

Позже 78-летний Ганчев на телеканале bTV рассказал о том, как сам узнал об инциденте: