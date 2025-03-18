Болгарский клуб провёл минуту молчания об экс-игроке, который оказался жив

Болгарская команда «Арда» допустила ошибку перед матчем с «Левски» в чемпионате страны, который прошёл на выходных.
Футболисты обоих клубов собрались в центральном круге и склонили головы, чтобы почтить память легенды хозяев поля Петко Ганчева.
Однако через некоторое время «Арда» выпустила заявление, в котором принесла извинения своему бывшему игроку и его родственникам, сообщив о том, что клуб получил неверную информацию о его смерти.
Позже 78-летний Ганчев на телеканале bTV рассказал о том, как сам узнал об инциденте:
Я никогда не пропускаю просмотр матчей «Арды» по телевизору. В этот раз я опоздал на игру с «Левски» примерно на десять минут, потому что у меня была работа.
Когда я ехал домой, на мой телефон начало поступать много звонков, но я был за рулём и не решился ответить. Я вошёл в сад, и моя жена встретила меня в слезах. Она сказала: «Петко, Петко, по телевизору объявили, что ты умер!» Я не мог понять, что она говорила или что произошло.