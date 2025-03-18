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Болгарский клуб провёл минуту молчания об экс-игроке, который оказался жив

сегодня, 09:55
АрдаЛоготип футбольный клуб Арда (Карджали)1 : 1Логотип футбольный клуб Левски (София)ЛевскиМатч завершен

Болгарская команда «Арда» допустила ошибку перед матчем с «Левски» в чемпионате страны, который прошёл на выходных.

Футболисты обоих клубов собрались в центральном круге и склонили головы, чтобы почтить память легенды хозяев поля Петко Ганчева.

Однако через некоторое время «Арда» выпустила заявление, в котором принесла извинения своему бывшему игроку и его родственникам, сообщив о том, что клуб получил неверную информацию о его смерти.

Позже 78-летний Ганчев на телеканале bTV рассказал о том, как сам узнал об инциденте:

Я никогда не пропускаю просмотр матчей «Арды» по телевизору. В этот раз я опоздал на игру с «Левски» примерно на десять минут, потому что у меня была работа.

Когда я ехал домой, на мой телефон начало поступать много звонков, но я был за рулём и не решился ответить. Я вошёл в сад, и моя жена встретила меня в слезах. Она сказала: «Петко, Петко, по телевизору объявили, что ты умер!» Я не мог понять, что она говорила или что произошло.

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Перевод с talksport.com
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:20
ужасно неприятная ситуация
a9fqmqrtnedk
a9fqmqrtnedk
сегодня в 11:17
А каково человеку, бывшему футболисту?
rx3z475st94g
rx3z475st94g
сегодня в 11:08
Неудобненько получилось.
a96xcju4pyjp
a96xcju4pyjp
сегодня в 11:05
Такое может быть только в Болгарии.
Futurista
Futurista
сегодня в 10:59
Lbvfd
Lbvfd
сегодня в 10:48
Примета есть хорошая, долго жить будет.)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:00
Так , чего с них взять - болгары , слава Богу все живы...)
Гость
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