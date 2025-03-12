Кроос сыграет со своим братом в медиафутбольной лиге в Германии

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вчера, 16:57

По информации источника, бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии вернётся на поле.

Игрок завершил профессиональную карьеру после чемпионата Европы 2024 года прошлым летом. Однако, как сообщается, он сыграет за команду своего брата в ICON League. Это турнир, похожий на медиафутбольную Kings League в Испании, только в Германии.

Кроос сыграет со своим братом Феликсом за команду Two Stripes United, это будет разовая акция.

Братья начали свою карьеру в клубе «Ганза» из Ростока, однако позже их пути разошлись. В 16 лет Тони перешёл в мюнхенскую «Баварию», а Феликс остался в «Ганзе».