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Кроос сыграет со своим братом в медиафутбольной лиге в Германии

вчера, 16:57

По информации источника, бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос вернётся на поле.

Игрок завершил профессиональную карьеру после чемпионата Европы 2024 года прошлым летом. Однако, как сообщается, он сыграет за команду своего брата в ICON League. Это турнир, похожий на медиафутбольную Kings League в Испании, только в Германии.

Кроос сыграет со своим братом Феликсом за команду Two Stripes United, это будет разовая акция.

Братья начали свою карьеру в клубе «Ганза» из Ростока, однако позже их пути разошлись. В 16 лет Тони перешёл в мюнхенскую «Баварию», а Феликс остался в «Ганзе».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:26, ред.
Тони перешёл в Баварию, а Феликс остался в Германии 🤔
n9j8h6nqt84s
n9j8h6nqt84s
вчера в 17:14
Может побегать в своё удовольствие.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:00
"а Феликс остался в Германии." - Так и Тони остался в Германии...)
Гость
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