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RFEF отклонила протесты «Барселоны» и «Осасуны» о переносе матча Ла Лиги

сегодня, 18:01
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна27.03.2025 в 23:00 Не начался

Апелляционный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонил апелляции «Барселоны» и «Осасуны» по вопросу переноса матча 27-го тура Ла Лиги.

Матч, изначально запланированный на 8 марта, был перенесен за несколько часов до начала в связи с кончиной врача клуба «Барселона» Карлеса Миньярро Гарсии. RFEF назначила новую дату проведения матча — 27 марта.

Клубы «Барселона» и «Осасуна» стремились к назначению альтернативной даты, поскольку ряд игроков не смог бы принять участие в игре в связи с выступлениями за национальные команды.

Ввиду решения RFEF, гостевой матч «Осасуны» против «Атлетика» из Бильбао в рамках 29-го тура Примеры будет перенесен с 28 марта на 30 марта.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:46
Не пойму, почему матч не состоялся восьмого марта? Я очень уважаю умершего врача Барселоны, но почему его смерть явилась основанием перенести матч? В первую очередь пострадали болельщики, а их было много тысяч. Им сообщили об отмене за несколько часов до начала матча. Теперь оба клуба испытывают большие проблемы. Оказать уважение умершему человеку можно другими способами, например надеть траурные повязки или посвятить ему победу. В конце концов, проводить аплодисментами, как артистов.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:45
других дат нет. а календарь и так плотный.
жаль, что Рафинья и Араухо пропустят матч с Осасуной, за океаном будут.
Касадо травма. неизвестно, что будет игроки Барсы за матчи сб.Испании.
ну, Акула Ферран Торрес, сделай хет трик.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 18:32
Думаю они сами загнали себя в этот угол, если примут аппеляции Барсы и Осасуны, остальные клубы, особенно Реал, будут возмущаться. И будут правы. Сколько раз их аппеляции отклонили
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:22
Уперлись почему-то,...
shur
shur
сегодня в 18:14
...лучше перенести, потом что то не так пойдёт, причин и домыслов не оберёшься!!!
RM_35
RM_35
сегодня в 18:14
странное решение!! тут как бы ни правильно со стороны rfef мне кажется!!
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