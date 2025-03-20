RFEF отклонила протесты «Барселоны» и «Осасуны» о переносе матча Ла Лиги

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сегодня, 18:01

Апелляционный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонил апелляции «Барселоны» и «Осасуны» по вопросу переноса матча 27-го тура Ла Лиги.

Матч, изначально запланированный на 8 марта, был перенесен за несколько часов до начала в связи с кончиной врача клуба «Барселона» Карлеса Миньярро Гарсии. RFEF назначила новую дату проведения матча — 27 марта.

Клубы «Барселона» и «Осасуна» стремились к назначению альтернативной даты, поскольку ряд игроков не смог бы принять участие в игре в связи с выступлениями за национальные команды.

Ввиду решения RFEF, гостевой матч «Осасуны» против «Атлетика» из Бильбао в рамках 29-го тура Примеры будет перенесен с 28 марта на 30 марта.