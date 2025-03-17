Перенесённый матч «Барселоны» и «Осасуны» пройдёт 27 марта

Матч 27-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Осасуной» состоится 27 марта.
Игра должна была пройти 8 марта, но её отменили в связи со смертью врача первой команды каталонского клуба Карлеса Минарро Гарсии.
«Барселона» лидирует в чемпионате Испании, имея в активе 60 очков. «Осасуна» идёт 14-й (33 балла).
27 марта с Осасуной Д
30 марта с Жироной Д
2 апр. с Атлетико (кубковый ответный матч в Мадриде)
5 апр с Бетис Д
9 апр с Дортмунд Д
13 апр с Леганес Г
и наконец в 15 апр с Дортмунд Г
хорошо, что до леганеса все матчи дома.
кубковый как нить разберемся. лигочемп.если получится, в первом матче все решить, устроит шмелям карусель)))
удачи сине-гранатовым!
27 марта с Осасуной Д
30 марта с Жироной Д
2 апр. с Атлетико (кубковый ответный матч в Мадриде)
5 апр с Бетис Д
9 апр с Дортмунд Д
13 апр с Леганес Г
и наконец в 15 апр с Дортмунд Г
хорошо, что до леганеса все матчи дома.
кубковый как нить разберемся. лигочемп.если получится, в первом матче все решить, устроит шмелям карусель)))
удачи сине-гранатовым!