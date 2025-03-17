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Перенесённый матч «Барселоны» и «Осасуны» пройдёт 27 марта

сегодня, 14:18
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна08.03.2025 в 23:00 Матч перенесен

Матч 27-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Осасуной» состоится 27 марта.

Игра должна была пройти 8 марта, но её отменили в связи со смертью врача первой команды каталонского клуба Карлеса Минарро Гарсии.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании, имея в активе 60 очков. «Осасуна» идёт 14-й (33 балла).

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:17
Это гораздо лучше, чем в мае...
Брулин
Брулин
сегодня в 14:48
У Араухо и Рафиньи матчи сборных 25-26-го
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:36
все было ожидаемо)) и Барса не жалуется. что график резко уплотнили.
27 марта с Осасуной Д
30 марта с Жироной Д
2 апр. с Атлетико (кубковый ответный матч в Мадриде)
5 апр с Бетис Д
9 апр с Дортмунд Д
13 апр с Леганес Г
и наконец в 15 апр с Дортмунд Г
хорошо, что до леганеса все матчи дома.
кубковый как нить разберемся. лигочемп.если получится, в первом матче все решить, устроит шмелям карусель)))
удачи сине-гранатовым!
shlomo
shlomo
сегодня в 14:26
Будем посмотреть... Барса сейчас на ходу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:22
Хорошо ,что вообще про него не забыли...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:22
Шанс для барсы оторваться вперёд
74f6bybratxy
74f6bybratxy
сегодня в 14:21
В этом матче Барса должна отрыв делать
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