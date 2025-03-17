Перенесённый матч «Барселоны» и «Осасуны» пройдёт 27 марта

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сегодня, 14:18

Матч 27-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Осасуной» состоится 27 марта.

Игра должна была пройти 8 марта, но её отменили в связи со смертью врача первой команды каталонского клуба Карлеса Минарро Гарсии.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании, имея в активе 60 очков. «Осасуна» идёт 14-й (33 балла).